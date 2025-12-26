Innovación en las aulas: los nuevos laboratorios que transforman la enseñanza de la ingeniería

La formación profesional en ingeniería y otras áreas técnicas y científicas requiere algo más que planes de estudio actualizados. Los espacios donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje inciden directamente en la calidad de la preparación académica y en la capacidad de los futuros profesionales para responder a un mercado laboral cada vez más especializado.

En este contexto, la Universidad Fidélitas ha orientado su inversión en infraestructura tecnológica como un apoyo a la formación práctica y la investigación aplicada, así como a una mayor vinculación entre la academia y el sector productivo.

Infraestructura para la formación profesional Copiado!

Como parte de esta estrategia, la Universidad Fidélitas ha invertido en laboratorios especializados que permiten trabajar con tecnologías y metodologías utilizadas en distintos sectores productivos. Estos espacios amplían las oportunidades de aprendizaje en carreras de ingeniería, arquitectura y otras disciplinas afines.

El Laboratorio de la Innovación de la Universidad Fidélitas es un espacio interdisciplinario donde distintas carreras desarrollan proyectos colaborativos y soluciones creativas. (Fidelitas/Fidelitas)

Los estudiantes que tienen acceso a esta infraestructura desarrollan una mejor comprensión de los procesos complejos y fortalecen habilidades clave como el análisis, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.

Inversión estratégica en innovación y tecnología

La inversión en infraestructura tecnológica de la Universidad Fidélitas se ha consolidado de forma progresiva durante la última década. En 2019, la institución inauguró su STEM Center, un edificio orientado a fortalecer la formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este espacio cuenta con 21 laboratorios de informática del más alto nivel tecnológico, aulas virtuales especializadas y un estudio de radio y televisión, que amplía las oportunidades de aprendizaje práctico, experimentación y desarrollo de competencias digitales en diversas áreas del conocimiento.

Este proceso de fortalecimiento continuó en 2024 con la inauguración del Edificio de la Innovación, un centro tecnológico de cinco niveles diseñado para integrar investigación aplicada, prototipado, simulación y experimentación. El edificio alberga laboratorios de robótica, telecomunicaciones e innovación, así como talleres de arquitectura, simuladores y software especializado para diseño, disponibles para estudiantes de todas las carreras de la Universidad Fidélitas. Esta infraestructura impulsa un enfoque interdisciplinario y refuerza la vinculación entre la formación académica, la innovación y las necesidades del sector productivo.

Ampliación tecnológica en la sede de Heredia Copiado!

En 2025, la sede de Heredia amplió su capacidad tecnológica mediante la remodelación integral del edificio B. Esta intervención permitió incorporar un Laboratorio de Robótica Industrial y modernizar el Laboratorio Integral de Ingeniería Civil, que incluye un canal hidráulico para prácticas académicas.

En el Laboratorio de Robótica Industrial, el brazo robótico y la tecnología especializada permiten a las y los estudiantes desarrollar habilidades prácticas en automatización y procesos industriales. (Fidelitas/Fidelitas)

Asimismo, se actualizaron los laboratorios de Electricidad, Electrónica, Máquinas Eléctricas y Telecomunicaciones, se habilitó un nuevo laboratorio de Física, se renovó el laboratorio de Química y se amplió la infraestructura destinada a los talleres de Arquitectura.

Simulación y análisis en carreras de ingeniería Copiado!

En carreras como Ingeniería Industrial e Ingeniería en Cadena de Suministro y Logística, los estudiantes utilizan simuladores y software especializado para el diseño de procesos, el modelado de flujos operativos, el análisis de tiempos y movimientos, así como la optimización de rutas e inventarios.

Estas herramientas permiten recrear escenarios reales y tomar decisiones basadas en datos, competencias clave para mejorar la productividad y la eficiencia, explicó Melania Solano, decana de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Fidélitas.

Robótica y manufactura avanzada Copiado!

La robótica industrial y la manufactura avanzada forman parte de los recursos disponibles para distintas carreras de ingeniería. Los laboratorios cuentan con brazos robóticos, bandas transportadoras, impresoras 3D, máquinas CNC y cortadoras láser, que facilitan el desarrollo de proyectos académicos enfocados en el diseño y el prototipado.

En Ingeniería Civil, la formación práctica se apoya en laboratorios de hidráulica, pavimentos, suelos, materiales y saneamiento. En Ingeniería Eléctrica, los estudiantes trabajan con máquinas AC/DC, transformadores y generadores, mientras que en Ingeniería en Telecomunicaciones utilizan equipos de modulación, fibra óptica y análisis de espectro para simular condiciones reales de transmisión y diagnosticar fallas en redes modernas.

Carreras como Electromecánica y Mecatrónica incorporan sistemas neumáticos, hidráulicos y robóticos asociados a la Industria 5.0, en respuesta a las exigencias actuales del mercado laboral.

Reconocimientos y enfoque académico Copiado!

Con 45 años de trayectoria, la Universidad Fidélitas ha recibido la calificación de cinco estrellas otorgada por QS Stars en áreas como calidad educativa, empleabilidad, enseñanza en línea e impacto ambiental. Además, un estudio reciente de Ipsos la posicionó como la Mejor Universidad privada en Ingenierías, Ciencias de la Computación y educación 100% Virtual.

La institución complementa su infraestructura con la aplicación de la Metodología STEM, la iniciativa CDIO (concebir, diseñar, implementar y operar) y su participación en Babson Collaborative for Entrepreneurship Education, una red internacional enfocada en innovación y emprendimiento universitario. Estas iniciativas buscan articular la formación académica con las necesidades del sector productivo y el desarrollo nacional.