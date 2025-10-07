Impacto Positivo que Cambia Vidas: BCR presenta sus logros en sostenibilidad

El Banco de Costa Rica (BCR) lanzó el miércoles 17 de setiembre la campaña “Impacto Positivo que Cambia Vidas” cuyo propósito es el de mostrar como los productos, servicios y herramientas financieras de la institución impulsan positivamente a las personas, las comunidades y en general a la sociedad.

A través de las voces de sus clientes, se pone manifiesto como el aporte social, económico y ambiental que promueve el BCR reviste de especial importancia para que el país avance a paso firme en accesibilidad y democratización de los servicios, conectividad, inclusión financiera, entre muchos otros aspectos.

BCR SOSTENIBILIDAD

Apoyo a las Pyme, facilidades de los Puntos Tucán, Financiamiento Sostenible y Fideicomisos, son los temas que aborda la campaña que se extenderá por cuatro semanas en televisión y redes sociales.

Estos y otros hitos están incorporados en el más reciente Reporte de Sostenibilidad del Conglomerado Financiero BCR, documento que recoge los compromisos, logros y desafíos en materia de sostenibilidad. Este reporte está estructurado conforme con los estándares de la Iniciativa de Reporte Global (GRI).

BCR (BCR)

Cuatro datos recopilan hitos del BCR en el 2024

•Crédito por ₡5 775 millones otorgado a Coopelesca para energías limpias.

•¢55 763 millones en Financiamiento Sostenible.

•La red Puntos Tucán, conformada por más de 2 500 comercios realizó 8,8 millones de transacciones lo que equivale a ₡402 770 millones.

•Otorgamos ¢66,139 millones que favorecieron a más 2 000 Pyme.

El compromiso del BCR es seguir impulsando sosteniblemente a Costa Rica, para lo cual continuará fortaleciendo un modelo de negocio que evoluciona, se adapta e innova, con acciones que generan impacto real y contribuyan a construir bienestar sostenible para todas las personas.