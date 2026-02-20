Hospital Metropolitano: 16 años de salud cercana, accesible y humana

Hace 16 años, Hospital Metropolitano, una empresa de Grupo Montecristo, inició su historia con una convicción clara: que la salud privada debía ser más cercana, conveniente y accesible para las personas. Hoy, en febrero de 2026, este aniversario se convierte en un hito que refleja una trayectoria construida junto a las comunidades, y en un mensaje de agradecimiento a los costarricenses que han confiado en la institución para cuidar lo más valioso: su bienestar y el de sus familias.

Esa confianza ha permitido construir una red de atención con presencia nacional, con nueve sedes estratégicamente ubicadas en San José, Lindora, Huacas, Plaza del Sol, Liberia, Quepos, San Carlos, Cariari y Lincoln Plaza. Esta cobertura ha sido clave para acercar servicios de salud privada a más personas, dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, respondiendo a las necesidades reales de cada región.

La conveniencia ha sido uno de los pilares que distinguen al Hospital Metropolitano desde sus inicios. Sus sedes ofrecen atención integral y diagnóstico en un solo lugar, integrando servicios como rayos X, tomografías, laboratorio clínico y farmacia. Este modelo permite optimizar tiempos, facilitar los procesos de atención y brindar respuestas oportunas, especialmente en momentos en los que la rapidez marca la diferencia.

“Nuestra presencia en distintas zonas del país y un modelo de atención integral, donde la consulta y los servicios de diagnóstico están disponibles en un mismo lugar, facilita que más personas accedan a salud privada de forma más cercana y coordinada, con un acompañamiento a lo largo de su atención”, explicó el doctor Andrés Wiernik, director médico de la División Salud de Grupo Montecristo.

Otro de los diferenciadores clave ha sido la accesibilidad financiera. A través de opciones como MediSmart, la atención con seguros privados y alternativas de financiamiento mediante Montecrédito, el Hospital Metropolitano ha logrado ampliar el acceso a servicios de salud privada de calidad, reduciendo barreras económicas y generando más oportunidades de atención para distintos segmentos de la población.

Hospital Metropolitano ha consolidado una red de atención que acerca servicios privados a comunidades dentro y fuera del Gran Área Metropolitana.

El compromiso con la atención oportuna se refuerza con servicios como el traslado médico privado y la operación 24/7 en cuatro sedes estratégicas: San José, Lindora, Huacas y Plaza del Sol, garantizando disponibilidad continua y respaldo médico cuando más se necesita.

“Estos 16 años representan miles de historias de confianza. Cada persona que ha llegado a nuestras sedes nos recuerda que la salud no es solo tecnología o infraestructura, sino cercanía, empatía y respeto”, señaló Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos de Grupo Montecristo. “Nuestro mayor agradecimiento es para las familias costarricenses que nos han permitido estar cerca en momentos clave de sus vidas”.

Este crecimiento sostenido ha sido posible gracias al respaldo y la visión de Grupo Montecristo, un grupo empresarial costarricense con más de seis décadas de trayectoria, que ha puesto a las personas en el centro de su estrategia. Desde esta visión, el Grupo impulsa un modelo de desarrollo responsable, que combina excelencia operativa, innovación y un profundo compromiso con el bienestar social.

Ese compromiso también ha permitido llevar el modelo de atención más allá de las fronteras nacionales. En 2025, la adquisición del Hospital Mae Lewis en Panamá marcó un paso relevante en la expansión regional del Grupo, llevando la experiencia del Hospital Metropolitano y su enfoque humano a nuevos territorios, y consolidando una visión de salud con propósito.

En Hospital Metropolitano, consulta, diagnóstico y farmacia se integran en un mismo espacio para agilizar la atención.

A 16 años de su fundación, el Hospital Metropolitano reafirma su meta de seguir creciendo para estar cada vez más cerca de las personas, fortaleciendo su red, evolucionando sus servicios y manteniendo la excelencia médica como eje central. Hoy, más que celebrar un aniversario, la institución celebra la confianza de Costa Rica y renueva su compromiso de seguir cuidando la salud con cercanía, accesibilidad y humanidad.