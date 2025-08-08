BRANDVOICE
contenido patrocinado

Grupo Montecristo: más de 25 empresas que potencian acciones sostenibles en todo el país

Nueve nuevas sedes en salud y la expansión internacional con la adquisición de un hospital en Panamá son parte de los resultados destacados del informe.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: grupo montecristo

BradVoice







Grupo MontecristoMND
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.