BRANDVOICE
contenido patrocinado

Gestión sólida para su pensión en un año complejo: la experiencia desde BN Vital

En un 2025 marcado por la volatilidad económica, la gestión disciplinada de los fondos administrados por BN Vital demostró que una buena pensión no depende de mercados perfectos, sino de decisiones sólidas en momentos difíciles.

Por Alejandro Monge

Presentado por: BN VITAL

BradVoice







BN VitalPensiónAhorro
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.