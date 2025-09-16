Festival INTENSAS 2025: El Renacer – Una Mañana para Inspirar, Conectar y Crecer

Este próximo sábado 20 de septiembre de 2025, el Costa Rica Country Club abrirá sus puertas para recibir a más de 300 mujeres en el Festival INTENSAS 2025: El Renacer, un evento diseñado para mujeres que buscan conectar con su propósito, aprender de voces líderes y compartir una experiencia transformadora.

Fecha, Lugar y Horario

• Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

• Lugar: Costa Rica Country Club

• Horario: 8:00 a.m. – 2:30 p.m.

Un Espacio para Crecer

Durante esta mañana, las asistentes disfrutarán de seis ponencias de expertas en temas de desarrollo personal, viajes, finanzas, belleza y autenticidad, además de un mercadito con marcas creadas por mujeres y espacios para conocer nuevas amigas y colaboradoras.

Speakers Confirmadas

Nane & Xime – Live Podcast: El Renacer.

Cris Gomar – Conexiones Libres de Juicio y Llenas de Empatía.

Cami Castillo – Marca Personal con Autenticidad.

Zele Gutiérrez – Hagamos Trampa para Viajar Más.

Glori Mora – MillonariaMENTE.

Mari Astúa – Belleza Real: Cuidar, Resaltar y Amar Nuestra Piel.

Experiencia del Festival

Desayuno, coffee bar y kombucha bar.

Tote bag con regalos de aliados.

Networking y actividades interactivas.

Mercadito INTENSAS con productos seleccionados.

Un ambiente vibrante y seguro para crecer y celebrar la intensidad de ser mujer.

Entradas y promociones

Entradas ya disponibles en www.smartticket.net por $100.

Descuento exclusivo: 20% de descuento con tarjeta Banco Promerica.

Promoción especial: 3x2 por $66.66 c/u.

Los cupos son limitados a 300 mujeres, por lo que se recomienda asegurar la entrada lo antes posible.

Para más información:

queintensaspodcast@gmail.com

Instagram: @queintensaspodcast

Conocé más del evento aquí: http://gprom.co/p/J9JUH8GZ

Comprá tus entradas aquí: www.smartticket.net