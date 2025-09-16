Festival INTENSAS 2025: El Renacer – Una Mañana para Inspirar, Conectar y Crecer

Presentado por: Festival INTENSAS 2025
Este próximo sábado 20 de septiembre de 2025, el Costa Rica Country Club abrirá sus puertas para recibir a más de 300 mujeres en el Festival INTENSAS 2025: El Renacer, un evento diseñado para mujeres que buscan conectar con su propósito, aprender de voces líderes y compartir una experiencia transformadora.
Fecha, Lugar y Horario
• Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025
• Lugar: Costa Rica Country Club
• Horario: 8:00 a.m. – 2:30 p.m.
Un Espacio para Crecer
Durante esta mañana, las asistentes disfrutarán de seis ponencias de expertas en temas de desarrollo personal, viajes, finanzas, belleza y autenticidad, además de un mercadito con marcas creadas por mujeres y espacios para conocer nuevas amigas y colaboradoras.
Speakers Confirmadas
- Nane & Xime – Live Podcast: El Renacer.
- Cris Gomar – Conexiones Libres de Juicio y Llenas de Empatía.
- Cami Castillo – Marca Personal con Autenticidad.
- Zele Gutiérrez – Hagamos Trampa para Viajar Más.
- Glori Mora – MillonariaMENTE.
- Mari Astúa – Belleza Real: Cuidar, Resaltar y Amar Nuestra Piel.
Experiencia del Festival
- Desayuno, coffee bar y kombucha bar.
- Tote bag con regalos de aliados.
- Networking y actividades interactivas.
- Mercadito INTENSAS con productos seleccionados.
- Un ambiente vibrante y seguro para crecer y celebrar la intensidad de ser mujer.
Entradas y promociones
Entradas ya disponibles en www.smartticket.net por $100.
- Descuento exclusivo: 20% de descuento con tarjeta Banco Promerica.
- Promoción especial: 3x2 por $66.66 c/u.
Los cupos son limitados a 300 mujeres, por lo que se recomienda asegurar la entrada lo antes posible.
Para más información:
queintensaspodcast@gmail.com
Instagram: @queintensaspodcast
Conocé más del evento aquí: http://gprom.co/p/J9JUH8GZ
Comprá tus entradas aquí: www.smartticket.net
