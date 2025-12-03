Esta Navidad Claro une a las familias con su red 5G, la más veloz del país

En esta época donde compartir y mantenerse cerca cobra más significado, con su red 5G, disponible en las siete provincias del país, Claro reafirma su liderazgo como los expertos en velocidad, ofreciendo una experiencia de navegación hasta 10 veces más rápida que la red 4G LTE. Esta tecnología está disponible sin costo adicional tanto para clientes postpago con Planes Conexión como para clientes prepago, permitiendo que más de 1.3 millones de personas vivan la mejor experiencia en videollamadas, streaming, videojuegos en línea y navegación de alta demanda durante estas fiestas.

Con la llegada de la Navidad, Claro incorpora beneficios y promociones especiales, incluyendo descuentos exclusivos en la compra de celulares compatibles con 5G, de las marcas Apple, Samsung, Honor, Motorola, Xiaomi y OPPO, además de las ofertas exclusivas para clientes postpago y prepago.

Beneficios especiales para clientes postpago y prepago

Clientes postpago: Quienes se cambien a Claro manteniendo su número pueden obtener un 65% de descuento durante tres mensualidades con los Planes Conexión, que incluyen YouTube, redes sociales y música ilimitadas. Así como Voz HD, acumular más gigas y América sin Fronteras para hablar, navegar y mensajear sin costo adicional de roaming desde Canadá hasta Argentina.

Clientes prepago: Los usuarios prepago pueden duplicar su saldo con recargas desde ₵3.000 y disfrutar de redes sociales ilimitadas como Facebook, Instagram, Waze y X por 10 días, además de WhatsApp ilimitado por 30 días mientras navegan con la red 5G de Claro.

“La Navidad es un momento para estar conectados, por eso, en Claro queremos que las personas estén cerca de sus seres queridos, con la tranquilidad de saber que cuentan con 5G sin costo adicional y con el internet móvil más rápido de Costa Rica. Somos los expertos en velocidad y en esta época especial seguimos impulsando la innovación y la tecnología para todos nuestros clientes. Esta red está presente en las siete provincias de Costa Rica y nos emociona saber que con esta tecnología ofrecemos la verdadera red de la velocidad”, comentó Leonel Ahrens, gerente de mercadeo de Claro Costa Rica.

Además, en esta Navidad, los usuarios de servicios fijos también podrán disfrutar de las siguientes promociones:

Fibra Óptica Simétrica: Quienes adquieren la Fibra Óptica Simétrica de Claro, tendrán un 10% de descuento durante 12 meses. Podrán aprovechar 200 megas de internet, más de 100 canales de televisión digital y todos los beneficios que ofrece Claro TV+, además de la UEFA y Conference League, Claro Sports y un mes de cortesía en Prime Video.

Full Claro: Con Full Claro los usuarios podrán unificar en una sola factura el pago de todos los servicios tanto móviles como servicios hogar con un 10% de descuento durante 12 meses. Además, las personas disfrutarán de hasta 300 Mbps de Fibra Óptica Simétrica y más gigas en su plan postpago, así como 10 gigas para disfrutar en Claro Video.

Esto forma parte de las promociones y beneficios que Claro ofrece para que las personas experimenten el 5G junto a los expertos en velocidad. Quienes estén interesados en conocer más pueden visitar www.claro.cr , escribir al WhatsApp 7002-7002, ingresar al perfil de Facebook e Instagram de Claro Costa Rica o visitar cualquiera de las tiendas Claro, ubicadas en las siete provincias del país.