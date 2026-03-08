Asumir la Gerencia General del Banco Nacional como la primera mujer en ocupar este cargo ha sido uno de los mayores retos de mi vida profesional y personal. Liderar la institución financiera más grande del país significa no solo dirigir una organización centenaria con un rol histórico en el desarrollo económico y social de Costa Rica, sino también abrir camino en un sector que, por décadas, ha estado marcado por liderazgos predominantemente masculinos.

El poder de creer en nosotras

Este paso marcó un antes y un después en mi trayectoria. Lo realizo con plena conciencia del compromiso que implica y con la convicción de que mis más de treinta años de experiencia en diversas áreas del Banco Nacional me han otorgado un conocimiento integral del negocio y la preparación necesaria para servir a Costa Rica desde esta posición.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, quiero recordarles que no necesitamos pedir permiso para aspirar a espacios de liderazgo. Lo que sí debemos hacer es prepararnos, confiar en nuestras capacidades y apoyarnos mutuamente. En ocasiones puede aparecer el “síndrome de la impostora”, esa voz que nos hace dudar de nuestro valor; sin embargo, es fundamental reflexionar, cuestionar esas creencias y desprogramarnos, porque las mujeres somos plenamente capaces.

El liderazgo femenino hoy se enfrenta a un doble desafío: por un lado, abrir espacios en sectores donde aún persisten barreras invisibles; y por otro, transformar la manera en que entendemos el poder y la toma de decisiones. ©

Junto a mi equipo hemos visibilizado el talento femenino, porque liderar con humanidad es necesario para construir organizaciones más sólidas y sostenibles. Iniciativas como BN Mujer, la inclusión financiera en comunidades desatendidas y el desarrollo de productos responsables con el ambiente reflejan nuestro compromiso con un crecimiento más justo y con igualdad de oportunidades para todas las personas.

El cortometraje “Programadas”: un espejo de nuestra realidad

En este camino profesional considero oportuno referirme al cortometraje “Programadas”, una producción de BN Mujer que se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que visibiliza una realidad silenciosa que afecta a miles de mujeres en Costa Rica: el síndrome de la impostora.

Con frases como “calladita te ves más bonita” o preguntas incisivas como “¿Mereces ser gerente?”, la pieza nos confronta con esas voces internas que no nacen con nosotras, sino que han sido construidas socialmente. Ocho de cada diez mujeres en nuestro país han experimentado dudas sobre sus propios logros y capacidades.

Quiero extender una invitación a que lo vean en familia y que juntos reflexionen sobre el mensaje que transmite. El estreno hoy 8 de marzo a las 7:00 p.m. en los principales canales nacionales: Teletica, Repretel, Multimedios Canal 8 y Trivisión.

El mensaje central del cortometraje es profundamente inspirador: Reconocer nuestro valor y confiar en nuestras capacidades es el primer paso para cumplir sueños y abrir camino hacia nuevas oportunidades.

Voces de cambio y compromiso

El Banco Nacional, a través de BN Mujer, ha acompañado a más de 1.5 millones de clientas en los últimos 15 años, representando casi la mitad de nuestra cartera. Solo en 2025 otorgamos más de 8.600 créditos a mujeres, por un monto superior a ¢270.000 millones, fortaleciendo familias, empresas y comunidades. Sin embargo, aún enfrentamos obstáculos: falta de activos para garantía, sobrecarga de cuido, brecha digital, sesgos de género y violencia patrimonial.

Ante esta realidad, nuestro compromiso es claro: impulsar la independencia económica femenina y acompañar a las mujeres en la realización de sus proyectos personales y empresariales. Porque cuando una mujer avanza, avanza su familia, su comunidad y el país.