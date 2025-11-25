En vísperas de Navidad y en medio de una temporada donde solemos recurrir a los regalos materiales, surge una propuesta distinta: el Círculo Be Program, creado por Karina Fischel, coach de desarrollo humano. Su objetivo es claro: ofrecer bienestar, desarrollo emocional y crecimiento personal.

Círculo Be Program es un ecosistema de transformación diseñado para generar cambios reales en un corto plazo. De acuerdo con Fischel, el programa brinda herramientas para desarrollar nuevos hábitos de pensamiento y armonizar las emociones, creando bases sólidas para una vida más consciente y equilibrada.

El mejor regalo es bienestar: Círculo Be Program propone cerrar el año con propósito

Inspirada en su propia historia , una llena de caídas, pero también de levantadas, Fischel convirtió sus experiencias en fortaleza. Hoy busca que quienes atraviesan momentos difíciles, quienes se sienten desgastados o sin un propósito claro, encuentren un camino y una guía para recuperar el rumbo.

“Es un proceso que empieza desde el presente, pero definitivamente, como seres humanos, tenemos que ir a nuestro pasado para entender qué ha pasado en nuestra vida, por qué estamos donde estamos y por qué pensamos como pensamos. Si hoy tenemos un resultado que no nos gusta, somos nosotros los únicos responsables de ese resultado y tenemos que enfrentarlo, para después poder pararnos en el presente y perdonarnos, hacer un parar y repararnos”, explicó.

Esa búsqueda de entenderse, perdonarse y reconstruirse es justamente lo que dio origen a Círculo Be. Fischel se capacitó y unió todo su conocimiento y historia de vida para crear una metodología que puede ayudar a cambiar e impulsar el desarrollo de quienes necesitan una guía, una motivación.

Círculo Be consiste en un proceso de cuatro meses que combina sesiones individuales, encuentros grupales semanales, ejercicios prácticos y acompañamiento continuo.

Karina Fischel explica cómo su historia de vida dio origen al Círculo Be Program. (RANDALL VÁSQUEZ/RANDALL VÁSQUEZ)

Integra herramientas de coaching, neurociencia y trabajo emocional. No es un curso teórico, e hecho que trabajan mucho con meditaciones, cuestionarios, materiales didácticos y guías en aras de aprender y poder hacer cambios concretos. En su módulo 1 aprenderás a rediseñar la mente, en el segundo se dedica a establecer las bases del éxito y finalmente en el tercero, es dedicado al crecimiento exponencial.

“En mi programa, la palabra cómo es una palabra muy interesante y muy importante. La palabra cómo nos hace tener procesos creativos mucho mejores; produce muchas nuevas formas de poder hacer los caminos. Entonces, es plantar el camino al que vamos a seguir y, por supuesto, la parte más importante: accionar”, agregó Fischel.

Fischel insiste en que el verdadero trabajo ocurre adentro: en la disposición de cada persona para mirarse de frente, sanar y reconstruirse. Para ella, regalar bienestar, ya sea a uno mismo o a alguien más, es una decisión que puede marcar una diferencia.

“A mí me encantaría que todo el mundo se regalara o regalara bienestar, definitivamente. Las cosas materiales nunca nos van a llenar. Si no nos tenemos bien, no podemos dar bien, no podemos vivir bien”, expresó.

Para quienes deseen explorar el programa, Fischel y su equipo realizan una primera “sesión de claridad”, en la que valoran si la persona está lista para iniciar este proceso transformador. Para más información puede seguir las redes sociales de Karina Fischel en Instagram y ponerse en contacto para ser parte del Círculo Be Program.