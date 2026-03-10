El lenguaje del comportamiento que transforma la gestión del talento

La cultura organizacional no se transforma solo con discursos; se transforma cuando comprendemos cómo se comportan las personas, qué las motiva y cómo toman decisiones. El Método de los Colores®, basado en la metodología DISC, ofrece un lenguaje claro y práctico para entender el comportamiento humano en contextos laborales. A través de cuatro estilos —rojo, amarillo, verde y azul— permite identificar fortalezas, áreas de desarrollo y dinámicas de interacción que impactan directamente la selección, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Su aplicación va más allá de una prueba psicométrica. Es una herramienta estratégica para diseñar perfiles de cargo alineados a comportamientos clave, fortalecer procesos de selección con mayor objetividad, potenciar el autoconocimiento y acompañar planes de desarrollo individual con foco conductual. Cuando un líder comprende su estilo y el de su equipo, mejora la comunicación, reduce fricciones y gestiona el talento con mayor precisión.

La certificación como Especialista en el Método de los Colores® profundiza en los fundamentos del DISC, la interpretación experta de informes y la aplicación práctica en RRHH, coaching, liderazgo y formación. Es una experiencia formativa de 12 horas que combina teoría, análisis y casos reales, respaldada por el International Institute of Organizational Behavior (IIOB).

Más de 6.000 especialistas ya utilizan esta metodología para tomar decisiones más conscientes y estratégicas sobre el talento.

Si quieres llevar tu gestión del comportamiento humano a un siguiente nivel, es momento de dar el paso.

Certifícate como Especialista en el Método de los Colores®.

Abril:

📍 21 y 22 de abril de 2026🕗8:00 a.m. a 4:00 p.m.📌Hotel Radisson San José – Barrio Tournón

Octubre: Por confirmar

https://tht.company/certificacion-especialista-iiob-costa-rica/