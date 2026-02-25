Una iniciativa nunca antes vista en el país alegró a propios y extraños en medio del BBQ Fest, donde el choripán más grande de Costa Rica se convirtió en uno de los principales atractivos de la jornada.

El choripán más grande de Costa Rica superó los 100 metros en el BBQ Fest

Más de 100 metros de sabor tomaron forma gracias al trabajo conjunto de chefs, quienes pusieron manos a la obra para prepararlo y servirlo entre los asistentes del evento impulsado por Maggi® De la Huerta.

La elaboración contó con la participación de profesionales y ayudantes de la Asociación Nacional de Chefs, así como estudiantes de gastronomía del programa Jóvenes Talentos Culinarios de Nestlé, quienes aportaron su formación y talento al proceso.

Chefs y ayudantes trabajaron en las parrillas para cocinar los 134 kilogramos de chorizo.

Con una preparación meticulosa y coordinación precisa, el equipo inició mezclando 150 sobres de Chimichurri Maggi® de la Huerta, para luego cocinar 134 kilogramos de chorizo en las parrillas y colocarlos sobre 184 bollos artesanales de 60 centímetros cada uno.

“Maggi®, la marca número uno de alimentos de Costa Rica, está buscando crear una experiencia culinaria única con el chimichurri alrededor de la parrilla. Su mezcla de hierbas, vegetales y especias, con ajo y perejil 100% naturales, permite realzar el sabor de diferentes recetas de forma práctica y versátil”, comentó Yeiry Moreno, Gerente de Maggi® para Nestlé Costa Rica.

Yeiry Moreno, Gerente de Maggi® para Nestlé Costa Rica, destacó que la iniciativa busca crear experiencias culinarias únicas alrededor de la parrilla.

Decenas de personas se acercaron para seguir el proceso paso a paso, atentos a la medición final. Tras realizar la verificación correspondiente, la meta no solo se cumplió, sino que superó los 100 metros proyectados con un total de 101,70m. El público fue el gran protagonista al hacer fila para recibir su porción del choripán.

El momento de la medición oficial confirmó que el choripán superó los 100 metros de longitud proyectados.

Versatilidad para cualquier receta

Moreno destacó que, además del uso que se le dio en esta preparación, el Chimichurri Maggi® de la Huerta es versátil y puede incorporarse en múltiples platillos preparados en casa, ya sea para realzar proteínas, vegetales, sándwiches, snacks, dips o incluso tacos.

El Chimichurri Maggi® de la Huerta fue el ingrediente clave que aportó sabor y frescura a la preparación.

“Los invitamos a que busquen su Chimichurri Maggi® de la Huerta y lo incorporen en su cocina diaria para que lo utilicen en cualquier platillo y puedan realzar el sabor”, agregó.

Durante el BBQ Fest, la marca también promovió el reciclaje de empaques flexibles en su stand. Los asistentes pudieron llevar sobres vacíos de Chimichurri Maggi® de la Huerta o empaques de productos Maggi® para canjearlos por regalías, como parte de la iniciativa de la compañía para fomentar el consumo responsable.