El Cadillac Escalade 2026 renueva su propuesta de lujo en Costa Rica

“Es como andar en un deportivo majestuoso”. Así define Igor Ortiz, Gerente Regional de Producto de Cadillac Grupo Q, al nuevo Escalade 2026, un SUV premium que aterriza en Costa Rica con una propuesta que combina lujo, alto desempeño y tecnología de última generación, dirigida a quienes buscan un vehículo de este segmento.
En un evento realizado en la agencia de Cadillac en La Uruca, el Escalade fue develado ante la mirada de invitados y representantes. Desde el primer momento, el vehículo destacó por su imponente y elegante diseño. Detalles como la parrilla deportiva iluminada con el logo de Cadillac, los aros de lujo de 24 pulgadas y la iluminación coreografiada que integra faros delanteros, traseros, luces de giro y nivelación con tecnología LED captaron la atención y marcaron el carácter del modelo.
La magnitud del Escalade 2026 no se limita a su tamaño. Cada cambio responde a una intención clara: ofrecer un vehículo que combine presencia, tecnología y confort en todos sus espacios, desde el puesto de conducción hasta las filas posteriores.
“Andar en el Escalade es no querer bajarse del carro; es un vehículo que invita a manejarlo todo el día, con una confianza y una suavidad que sorprenden pese a su tamaño”, agregó Ortiz.
Tecnología y experiencia a bordo
El Escalade 2026 apuesta por una cabina completamente tecnológica. De entrada, destaca una pantalla curva de 55 pulgadas de pilar a pilar con resolución 4K, que integra el sistema de infoentretenimiento y la instrumentación digital. A esto se suma un sistema de sonido premium AKG de 19 bocinas, visión nocturna y retrovisor con Full Mirror Display.
Los pasajeros de la segunda fila cuentan además con pantallas HD táctiles de 12,6 pulgadas, entretenimiento independiente, audífonos inalámbricos y entradas HDMI, lo que garantiza una experiencia de viaje cómoda y conectada para todos los ocupantes.
Equipado con un motor V8 Ecotec de 6.2 litros, el Escalade ofrece 425 caballos de fuerza a 5.600 rpm y un torque de 460 lb-pie a 4.100 rpm, cifras que le permiten desenvolverse con soltura en las condiciones de infraestructura del país. Este propulsor se acopla a una transmisión automática de diez velocidades con palanca de cambios Electronic Precision Shift y a un sistema de tracción 4x4 con interruptor electrónico.
Consumo de combustible
Por medio del sistema inteligente Dynamic Fuel Management, el Cadillac Escalade 2026 es capaz de optimizar el desempeño del motor al activar o desactivar los cilindros según las necesidades de potencia y las condiciones de manejo, lo que se traduce en un mejor balance entre rendimiento y consumo.
“Puedes acelerar perfectamente en carretera para rebasar cuando lo necesitas, pero también puedes andar tranquilamente en la ciudad como en un auto pequeño, porque se maneja con una confianza espectacular”, afirmó el Gerente Regional de Producto de Cadillac
Novedades en seguridad
El modelo incorpora asistencias avanzadas como frenado automático de emergencia, detección de peatones, alerta de colisión frontal, cámara 360° HD y asistente activo de mantenimiento de carril. A esto se suman cámara de visión trasera HD con guías proyectadas y siete bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, además de sensores de activación en caso de volcadura.
El Cadillac Escalade 2026 está disponible en Costa Rica en sus versiones Escalade SUV y Escalade ESV, esta última con mayor longitud y espacio interior. Se comercializa en las sucursales de Cadillac Grupo Q ubicadas en La Uruca, Lindora y Ayarco. Para más información, los interesados pueden visitar cadillac.cr, o bien, contactarse al 7061 1775.
BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.