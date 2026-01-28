BRANDVOICE
contenido patrocinado

El Cadillac Escalade 2026 renueva su propuesta de lujo en Costa Rica

Pantalla curva de 55 pulgadas, parrilla iluminada, aros de 24 pulgadas y un motor V8 definen la nueva generación del SUV insignia de Cadillac.

Por Alejandro Monge

Presentado por: CADILLAC

BradVoice







Cadillac EscaladeLanzamientoSUVGrupo Q
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.