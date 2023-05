Arranca convocatoria para programa de Donativos Ambientales Ford 2023

¿Conoce o participa en algún proyecto que impacta positivamente el medioambiente? Si es así podría interesarle la convocatoria para el programa anual Donativos Ambientales Ford, mediante el cual se distribuirán $56,000 (USD) entre las iniciativas comunitarias que beneficien el ambiente

El periodo de inscripción del proyecto inició el pasado 20 de abril y finalizará en 31 de mayo, cuando se espera que iniciativas que se desarrollen en Panamá, Costa Rica y República Dominicana participen.

Según comentó Vivian Dávila, Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Ford en Centroamérica y Caribe, Ford se une a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la celebración del mes de la Tierra mediante la promoción de esta iniciativa que busca continuar propulsando la sustentabilidad y acelerando la conservación de los recursos naturales a través de empoderar a las comunidades hacia un futuro más sostenible, a través de donativos económicos que hasta el momento ha aportado más de $1.9 millones (USD) a cientos de proyectos ambientales en Centroamérica y Caribe, además, más de 317 mil personas se han beneficiado indirectamente por los proyectos ganadores del 2021.

¿Quiénes participan? Copiado!

El programa Donativos Ambientales Ford se divide en cuatro categorías:

Conservación y Recuperación de la Biodiversidad: proyectos vinculados a la protección, recuperación y conservación de los ecosistemas, su flora y fauna y el recurso agua.

Seguridad Alimentaria: proyectos de agricultura ecológica y aquellos vinculados al manejo sostenible de ecosistemas que sean estratégicos para la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos saludables en comunidades vulnerables.

Gestión de Residuos: proyectos que contribuyan a reducir, reutilizar, reciclar y recuperar los residuos generados en las comunidades y generen una cultura ciudadana de manejo correcto de los desechos.

Energías Renovables: proyectos que promuevan el uso de fuentes de energía basadas en los recursos naturales renovables como una forma de contribuir en la lucha contra el cambio climático.

Además, y según comentó Vivian Dávila, es un requisito que los proyectos que se inscriban ya estén en el proceso de ejecución y cuenten con resultados preliminares relevantes.

Los interesados pueden acceder a la página DonativosAmbientalesFord.com para completar el formulario de solicitud y conocer más detalles, reglas y condiciones del programa. A través del mismo portal pueden inscribirse al webinar de inducción que se realizará el jueves 11 de mayo a las 10:00 am (Panamá), 11:00 am (República Dominicana) y 9:00 am (Costa Rica), en el que Dacil Acevedo, socia de Sostenibilidad & Estrategia de SINERGIA507 y Vivian T. Dávila, gerente de asuntos públicos y comunicaciones para Ford en Centroamérica y Caribe, orientarán sobre el proceso de inscripción y aclararán dudas de los participantes.

“Los proyectos ganadores de Donativos Ambientales Ford son ejemplos del compromiso y unión de voluntades de las organizaciones que constantemente trabajan por el progreso de sus comunidades. Nos enorgullece impulsar sus iniciativas que no solo ayudan a alcanzar un futuro sostenible, sino que promueven el desarrollo social y económico”. — Vivian T. Dávila, gerente de asuntos públicos y comunicaciones para Ford en Centroamérica y Caribe.