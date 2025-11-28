Disfrute de la Semana Negra kölbi con grandes descuentos y beneficios exclusivos

Presentado por: kölbi
La Semana Negra de kölbi le ofrece una gran oportunidad para cambiar de celular o para adelantar sus compras de Navidad, con una campaña cargada de beneficios exclusivos para todos sus clientes. Descuentos, beneficios y regalías son parte de los atributos que estarán disponibles para quienes se acerquen a kölbi y empiecen a disfrutar de su nuevo trato desde el primer momento.
“En kölbi estamos muy felices porque estamos anunciando lo que es la Semana Negra, donde nuestros clientes van a poder disfrutar de descuentos en teléfonos a cero intereses, también en regalías de las diferentes marcas líderes del mercado como Honor, Xiaomi, Motorola, entre otras”, comentó Monserrat Salas, vocera de kölbi.
Durante este periodo, quienes activen o renueven su plan K Plus podrán disfrutar de apps ilimitadas (WhatsApp, Facebook e Instagram), el doble de gigas y opciones de financiamiento de hasta 36 meses sin intereses con BCR kölbi, así como tasa cero con BAC Credomatic y Credix.
Otro de los beneficios destacados incluye Roaming América incluido y planes disponibles desde ₡12.000 mensuales.
“También en esta Semana Negra los clientes van a poder adquirir o renovar su plan Ultra K Plus de kölbi, en el cual van a poder tener muchísimos beneficios, entre ellos apps ilimitadas como WhatsApp, Waze, Facebook, Instagram, todas estas redes sociales que a nuestros clientes les encantan muchísimo”, agregó Salas.
La campaña estará disponible del 25 de noviembre al 2 de diciembre, por lo que los clientes tienen una semana completa para aprovechar todos los beneficios. “Invitamos a todos nuestros clientes a acercarse a nuestras agencias o canales digitales para que puedan disfrutar de esta Semana Negra”, recalcó la vocera.
Para más información o para realizar sus trámites, puede visitar www.kölbi.cr, comunicarse al WhatsApp 8550-5550, llamar al 1193, o acercarse a cualquiera de los puntos de atención de kölbi en todo el país.
BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.