La Semana Negra de kölbi le ofrece una gran oportunidad para cambiar de celular o para adelantar sus compras de Navidad, con una campaña cargada de beneficios exclusivos para todos sus clientes. Descuentos, beneficios y regalías son parte de los atributos que estarán disponibles para quienes se acerquen a kölbi y empiecen a disfrutar de su nuevo trato desde el primer momento.

Disfrute de la Semana Negra kölbi con grandes descuentos y beneficios exclusivos

“En kölbi estamos muy felices porque estamos anunciando lo que es la Semana Negra, donde nuestros clientes van a poder disfrutar de descuentos en teléfonos a cero intereses, también en regalías de las diferentes marcas líderes del mercado como Honor, Xiaomi, Motorola, entre otras”, comentó Monserrat Salas, vocera de kölbi.

Durante este periodo, quienes activen o renueven su plan K Plus podrán disfrutar de apps ilimitadas (WhatsApp, Facebook e Instagram), el doble de gigas y opciones de financiamiento de hasta 36 meses sin intereses con BCR kölbi, así como tasa cero con BAC Credomatic y Credix.

kölbi Monserrat Salas, vocera de kölbi invita a todos a que se acerquen a la entidad para adquirir o renovar su plan. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Otro de los beneficios destacados incluye Roaming América incluido y planes disponibles desde ₡12.000 mensuales.

“También en esta Semana Negra los clientes van a poder adquirir o renovar su plan Ultra K Plus de kölbi, en el cual van a poder tener muchísimos beneficios, entre ellos apps ilimitadas como WhatsApp, Waze, Facebook, Instagram, todas estas redes sociales que a nuestros clientes les encantan muchísimo”, agregó Salas.

kölbi Los celulares Honor son unos de los que estarán contando con descuentos especiales en esta Semana Negra. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

La campaña estará disponible del 25 de noviembre al 2 de diciembre, por lo que los clientes tienen una semana completa para aprovechar todos los beneficios. “Invitamos a todos nuestros clientes a acercarse a nuestras agencias o canales digitales para que puedan disfrutar de esta Semana Negra”, recalcó la vocera.

kölbi La Semana Negra de kölbi aplica en todos las agencias y por las vías oficiales de comunicación. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Para más información o para realizar sus trámites, puede visitar www.kölbi.cr, comunicarse al WhatsApp 8550-5550, llamar al 1193, o acercarse a cualquiera de los puntos de atención de kölbi en todo el país.