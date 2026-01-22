BRANDVOICE
contenido patrocinado

Después del Día Mundial de las Palomitas de Maíz: la ciencia detrás de cada ¡POP!

Este recorrido invita a redescubrirlas, entender por qué revientan y, sobre todo, a disfrutarlas en versiones clásicas y creativas que confirman que la fiesta puede seguir en cualquier momento.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: POPCORN USA

BradVoice







PalomitasDía Mundial de las PalomitasCiencia en alimentos
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.