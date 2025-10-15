Del Rio: regalos corporativos con propósito y distinción

Con más de 45 años de trayectoria, Del Rio se ha consolidado como una marca costarricense sinónimo de calidad, elegancia y diseño con propósito. Este 2025, la empresa presenta su nueva línea de kits corporativos, pensados para transmitir aprecio, identidad y profesionalismo a través de obsequios elaborados en cuero genuino.

Cada pieza combina artesanía local, diseño funcional y tecnología RFID, que protege la información de las tarjetas y documentos, brindando seguridad sin renunciar al estilo y la durabilidad.

Del Rio

Colección de Kits Corporativos

Kit 1: Estuche pequeño + tarjetero con protección RFID.

Kit 2: Billetera de hombre con protección RFID + estuche redondo pequeño.

Kit 3: Tarjetero con protección RFID + estuche medialuna pequeño.

Kit 4: Portapasaporte con protección RFID + estuche redondo pequeño.

Kit 5: Portalentes + tarjetero con protección RFID.

Kit 6: Billetera de mujer con protección RFID + estuche Pac-Pac.

Kit 7: Billetera de hombre con protección RFID + estuche Pac-Pac.

delrio (Mari C/Cortesía)

Más allá de su funcionalidad, cada set busca dejar huella. Los materiales de alta calidad, los acabados precisos y la posibilidad de personalizar con el logo o nombre de la empresa, convierten estos obsequios en una extensión tangible de los valores corporativos.

“Un regalo bien elegido comunica respeto, cercanía y reconocimiento. En Del Rio diseñamos piezas que refuerzan relaciones laborales y comerciales, y reflejan la identidad de quienes las entregan”, explica Mari Carmen Wilbur, líder del Departamento de Comunicación de Del Rio.

Además de los kits, la marca ofrece soluciones a la medida, desde productos exclusivos hasta experiencias de taller corporativo, donde los equipos de trabajo pueden interactuar en dinámicas de grupos y pueden crear sus propios accesorios en cuero como parte de una vivencia de integración y creatividad.

Para cotizaciones y más información:

WhatsApp: 8436-7673

corporategifts@delrio.comwww.delrio.com