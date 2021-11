Coopecaja lanza su crédito especial de este Mes Negro

A partir de este mes, el comercio estrena sus promociones y descuentos especiales de “Viernes Negro” y ahora también llamado “Noviembre Negro”. Justamente para ayudar a las personas que planean aprovechar los precios especiales de esta temporada, Coopecaja lanzó recientemente y por primera vez el crédito especial Mes Negro.

Esta es una opción de financiamiento que busca beneficiar a los asociados del sector privado y público de la Cooperativa pues tiene 0% gastos administrativos y 0% de capitalización. Se puede solicitar hasta 31 millones de colones.

Además, a estas características especiales de temporada, las personas que soliciten esta modalidad crediticia y tienen la oportunidad de participar por premios mensuales de artículos electrónicos y también participan por el premio final de vehículo híbrido para fin de año, como parte de la promoción del 50 Aniversario de la cooperativa.

Coopecaja La cooperativa lanzó recientemente un crédito especial "Mes Negro" de hasta 31 millones de colones.

Consejos para las compras de esta temporada

Esta época puede ser una buena oportunidad para adquirir artículos de primera necesidad con mejores precios, siempre y cuando no se realice con dinero que no haya ingresado todavía al presupuesto o con tarjetas de crédito que no se tengan planeado pagar de contado, ya que esto sumará intereses al costo de los productos, procure realizar un análisis previo y minucioso a las condiciones de compra:

Haga un análisis de su personalidad financiera para ser consciente de sus debilidades y trabajar en ellas: Si su antecedente personal es el de un comprador compulsivo, y regularmente realiza compras por impulso, intente definir una lista de los artículos que realmente necesita en su hogar, de ser posible realice compras acompañado de alguien cuya personalidad financiera tienda al orden y ahorro.

Cautela ante la publicidad: Este puede ser un gancho, sin embargo, existen restricciones de compra que vale la pena valorar por eso es importante tomarse un tiempo para analizar cuáles son las verdaderas condiciones de la oferta.

Compare y busque opciones: Aunque el elemento publicitario sea fuerte en determinado comercio, es muy probable que existan proveedores con mejores opciones y precios. Ante la etiqueta de ofertas, realice un sondeo entre establecimientos similares.

Es muy importante conocer el precio anterior a la oferta y el precio actual y si realiza compras a plazo o apartados, confirme que aún contará con los descuentos mencionados.

Política de cambios, devoluciones y garantías: Ante la sensación de encontrarse con precios bajos, es posible que se pasen por alto elementos como la calidad, vida útil y políticas de devolución de los productos. Verifique que las devoluciones apliquen a la mercadería en oferta y cuál es la garantía, especialmente en lo que respecta a aparatos electrónicos.

Coopecaja La cooperativa brinda servicios de asesoría financiera por teléfono o por correo electrónico, para todas aquellas personas que tengan interés en mejorar sus finanzas personales.

-Compras por internet: Las compras virtuales son ahora más frecuentes, por ello, se recomienda primero verificar que la página web cuenta con el certificado de seguridad (https:) y que se trate de una empresa reconocida con buenos comentarios por parte de los compradores. “Es recomendable utilizar una tarjeta de crédito y no de débito, ya que, ante un cobro equivocado, su dinero no quedará retenido hasta el reembolso”. La información de la tarjeta no debe incluirse hasta el final de la compra.

Desconfíe de ventanas emergentes que solicitan información de su tarjeta o de los correos que supuestamente vienen de la página de compras con vínculos a otros sitios en internet.

Para las personas que requieran consejos para mejorar su economía; Coopecaja brinda servicio de asesoría financiera; los interesados pueden comunicarse al 2542-1000 o al correo info@coopecaja.fi.cr