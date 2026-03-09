CoopeAnde Nº1 se proyecta al futuro y relanza su plan estratégico con el respaldo de su solidez financiera

Con el respaldo de seis décadas de trayectoria y resultados financieros que superan los estándares, CoopeAnde anuncia el relanzamiento de su Plan Estratégico para este 2026.

Este plan se construyó sobre la base de indicadores financieros sólidos y un gobierno corporativo que prepara el camino de la institución hacia el futuro.

Como parte de su evolución, CoopeAnde modernizó su plataforma tecnológica (Core) a un sistema de clase mundial, fortaleciendo la capacidad de innovación y adaptabilidad, que permitirá atender con mayor eficiencia a sus miles de asociados.

La visión estratégica de este nuevo plan viene a fortalecer la diversificación de productos y la sostenibilidad, de modo que la cooperativa pueda anticipar las necesidades de sus asociados y brindarles una solución que promueva su bienestar integral.

Indicadores sólidos

La robustez financiera de CoopeAnde es el resultado de una administración eficiente, sostenible y con visión de largo plazo.

Uno de los más relevantes es el Índice de Suficiencia Patrimonial, que se ubica en 19.84% y coloca a la institución muy por encima de los requerimientos regulatorios.

El porcentaje de Normalidad 1, el más alto de los estándares de suficiencia exigidos, es de 14%, con lo que CoopeAnde lo rebasa en casi 6 puntos porcentuales.

Alexandra Márquez-Massino, gerente general de CoopeAnde. (COOPEANDE/COOPEANDE)

“Tener un buen indicador de suficiencia patrimonial significa que la cooperativa cuenta con el capital propio necesario para absorber posibles riesgos y respaldar el crecimiento del negocio, garantizando siempre la protección de los ahorros de sus asociados”, expresó Alexandra Márquez-Massino, gerente general de CoopeAnde.

A este panorama se suma que, en junio pasado, la firma Moody’s ratificó la calificación de riesgo de la cooperativa en AA-.cr a largo plazo, con perspectiva estable. Esta nota representa un sello de confianza clave para los inversionistas en un contexto económico global desafiante.

Un modelo de Gobernanza fortalecido

A la solidez financiera de CoopeAnde se suma el reforzamiento del Gobierno Corporativo, otro de los pilares fundamentales del éxito de la institución.

Recientemente se renovaron algunos integrantes del Consejo de Administración, incluyendo a tres miembros independientes, con lo que reforzó la capacidad institucional para la toma de decisiones que contribuyan a la transformación de la cooperativa.

“Un gobierno corporativo sólido nos permite asegurar que cada acción esté alineada con nuestros valores cooperativos, promoviendo la inclusión financiera, la equidad, la transparencia y un profundo enfoque en el asociado”, manifestó Márquez-Massino.

En CoopeAnde, la convicción es clara: el desarrollo financiero va de la mano del desarrollo humano y, por ello, camina uno a uno con sus asociados, brindándoles las herramientas necesarias para convertir en realidad cada uno de sus sueños.