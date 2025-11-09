CoopeAnde cumple 60 años brindando confianza, solidez e innovación a sus asociados

Al cumplir 60 años y contabilizar 65 mil asociados, CoopeAnde mira hacia el futuro con una estrategia centrada en sostenibilidad, equidad de género e innovación, reafirmando su gobierno corporativo y consolidándose como una de las cooperativas más sólidas y confiables del país.

Además, destaca entre las 100 empresas con mejor reputación en el país, según el índice Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), como la primera cooperativa en el ranking sectorial de servicios financieros por tercer año consecutivo.

Hoy, la entidad financiera continúa su proceso de apertura al público, con asociados provenientes de distintos sectores, y con tres miembros independientes en su Consejo de Administración, reforzando así su gobierno corporativo.

“Cada avance que damos está guiado por un propósito común: seguir construyendo una CoopeAnde sólida, moderna y humana, que acompañe a sus asociados en cada etapa de la vida y deje una huella positiva en las comunidades que servimos”, aseguró Alexandra Márquez-Massino Rojas, gerente general de CoopeAnde.

COOPEANDE Alexandra Márquez-Massino Rojas, gerente general de CoopeAnde.

Los cambios a futuro implican seguir fortaleciéndose. Por eso, desde junio de 2025 la cooperativa impulsa la adopción del sistema SAP, con tecnología 100% en la nube, que permitirá una operación más eficiente, segura y ágil, garantizando una administración moderna y orientada al servicio.

El proyecto SAP forma parte de una estrategia de largo plazo que busca mejorar los controles internos, optimizar la gestión financiera y agilizar la toma de decisiones; elementos clave para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad en el mediano plazo.

Otro de los aspectos a resaltar es la solvencia patrimonial, que al primer semestre de 2025 alcanzó un índice de suficiencia del 20%, con un incremento de 125 puntos básicos frente al mismo período del año anterior.

COOPEANDE Agencia de Heredia de CoopeAnde.

Estos resultados reflejan un manejo prudente y responsable de los recursos, en línea con la visión de sostenibilidad económica y social que ha caracterizado a la entidad desde su fundación.

En junio, la agencia Moody’s Local Costa Rica reafirmó la calificación de riesgo de la cooperativa en AA-.cr a largo plazo, con perspectiva estable, un respaldo que refuerza su solidez en un entorno económico desafiante.

El nuevo Consejo de Administración, designado en abril de 2025, evidencia la visión de una cooperativa moderna y abierta a los nuevos tiempos.

La incorporación de tres miembros independientes fortalece la pluralidad y la capacidad técnica del órgano directivo, asegurando decisiones más participativas y estratégicas.

“Fortalecer nuestro gobierno corporativo no es solo una meta institucional, sino una promesa de continuidad, confianza y sostenibilidad”, agregó la gerente general, al destacar que esta renovación permitirá una gestión más alineada con los principios de equidad, inclusión financiera y transparencia.

COOPEANDE (CORTESÍA/CORTESÍA)