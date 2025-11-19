Contrataciones masivas con precisión, velocidad y ciencia: cómo THT revoluciona la selección en temporada alta

Entre noviembre y febrero, muchas organizaciones viven una carrera contra el reloj: necesitan reforzar sus equipos para responder a picos de demanda, cubrir ausencias y mantener la operación sin pausas. Sectores como retail, logística, hotelería o call centers enfrentan el mismo reto: encontrar talento en menos tiempo y sin sacrificar calidad.

Mientras las áreas comerciales celebran el aumento de ventas, los equipos de Recursos Humanos enfrentan el desafío de filtrar cientos de hojas de vida, aplicar pruebas, analizar resultados y tomar decisiones rápidas. En este contexto, la pregunta deja de ser “¿a quién contratamos?” para transformarse en “¿cómo contratamos mejor y más rápido?”.

La respuesta está en la tecnología psicométrica predictiva, y THT The Talent System se ha convertido en el aliado estratégico de las empresas que no pueden detener su ritmo. Con más de 20 años de experiencia y presencia en 19 países, THT combina ciencia, tecnología y empatía para ofrecer procesos de selección eficientes, precisos y escalables.

Sus pruebas psicométricas digitales predicen con alta precisión cómo actuará una persona en el entorno laboral, evaluando comportamiento (Método de los Colores®), competencias, inteligencia emocional, valores y ajuste cultural. Todo de forma automática y 100% online, ideal para procesos masivos.

Gracias a su plataforma, las empresas pueden evaluar simultáneamente a cientos o miles de candidatos y recibir reportes automáticos en segundos. En promedio, los clientes de THT logran:

Reducir un 30% el tiempo total de selección.

Aumentar un 40% la precisión en la elección.

Mejorar la retención del personal temporal.

El diferencial está en su enfoque visual y humano. El Método de los Colores® traduce resultados complejos en un lenguaje sencillo y aplicable:

Rojo: acción y resultados.

Amarillo: creatividad e influencia.

Verde: empatía y estabilidad.

Azul: análisis y calidad.

Esta clasificación permite identificar en segundos qué perfil se adapta mejor a cada cargo. Por ejemplo, los rojos y amarillos destacan en ventas de temporada; los azules y verdes aseguran precisión en roles administrativos y logísticos.

Un caso reciente lo demuestra: una cadena de retail que debía contratar más de 800 colaboradores logró reducir su proceso de selección de 12 a 7 días al integrar las pruebas THT a su ATS. El resultado fue mayor precisión, menor rotación y apertura oportuna de tiendas.

En THT creemos que la ciencia no reemplaza la intuición humana, la potencia. Por eso, transformamos los procesos de selección en una ventaja competitiva.

Porque cuando el talento se elige con ciencia, la temporada se vive con éxito.

