BRANDVOICE
contenido patrocinado

Contrataciones masivas con precisión, velocidad y ciencia: cómo THT revoluciona la selección en temporada alta

Con su sistema psicométrico digital, THT ayuda a las organizaciones a enfrentar la temporada alta contratando más rápido, con datos, ciencia y sin perder el toque humano.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: THT








THTContratacionesTemporada AltaNSC
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.