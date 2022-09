Conozca a Roki, el agente canino que contribuye a la seguridad en Montes de Oca

Presentado por: Gobierno Local de Montes de Oca

Su nombre es Roki, nació en Estados Unidos y tiene tres años, es un perro policía, y actualmente vive en el plantel del Gobierno Local de Montes de Oca.

A este pastor belga malinois es frecuente verlo en La Calle de la Amargura, en operativos conjuntos entre oficiales de la Municipalidad y Fuerza Pública, en busca de sustancias ilícitas, o bien, recorriendo aulas de centros educativos detectando drogas al menudeo.

Según Aaron Mora, gestor de Seguridad y Control Público de la Municipalidad, Roki es parte del programa Sembremos Seguridad, el cual se realiza en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia.

“Este programa busca atender lugares que tienen altos índices de criminalidad, y cuando dicho plan entró en vigencia, Montes de Oca salió con nivel alto en consumo y venta de droga, y para facilitar la labor de las distintas organizaciones de control de seguridad nacional, la embajada donó a Roki como un apoyo para las autoridades locales en la lucha por combatir la situación de drogas e inseguridad” — Aaron Mora, gestor de Seguridad y Control Público de la Municipalidad de Montes de Oca.

La efectividad de K9

La raza de Roki, pastor belga malinois, es de las más buscadas para perros policías ya que son canes que tienen mucha facilidad para aprender, tienen una memoria envidiable y un olfato muy fino y desarrollado, por los que se convierten en perros ideales para ser policías.

Roki recorre diariamente las calles de Montes de Oca colaborando con unidades de Fuerza Pública y OIJ. Fotografías: Cortesía Municipalidad de Montes de Oca

Según Raquel Valverde, jefa de la Fuerza Pública Montes de Oca, el aporte del agente Roki a la seguridad del cantón es de gran importancia y genera un impacto directo en las estrategias para combatir la venta y consumo de drogas ilícitas.

“La experiencia ha sido sin duda muy positiva ya que nos facilita el trabajo que, muchas veces, nosotros por limitaciones humanas no podemos realizar igual que Roki. Nosotros tenemos puntos ciegos, a nuestra vista es normal que escapen sustancias, pero al olfato de Roki no. Es usual llevar a Roki a operativos grandes a la Calle de la Amargura, donde hay poblaciones de unas dos mil personas, y él acompaña a los oficiales en revisión de sospechosos y en muchas ocasiones encuentra sustancias ilícitas, por eso es que facilita nuestro trabajo”, agregó Raquel Valverde.

Cuando Roki realiza su trabajo, anda en compañía de su guía canino certificado el oficial municipal Pablo Fallas, él no solo conoce al perro, si no que también colabora con el trabajo que realiza el can y su entrenamiento con seudos.

Al momento que el K9 detecta alguna sustancia ilícita normalmente es el guía canino quien detecta el comportamiento atípico de Roki. El perro se comporta un poco más activo cerca del sitio donde detecta la sustancia ilícita, además, se sienta cerca del lugar donde se encuentra la droga.

“Hay protocolos que se tienen que cumplir en la parte de cuido, de limpieza, de alimentación, este tipo de perros tienen una alimentación enfocada en proteína. Además, todos los días tiene que hacer un tiempo de entrenamiento y de juego, a cargo del guía canino, un oficial que fue entrenado en la Academia Nacional de Policías en Guápiles, durante dos meses y medio en una capacitación especial”, explicó Aaron Mora, gestor de seguridad y control vial.

El Gobierno Local de Montes de Oca atiende cuatro distritos que son: Mercedes, San Rafael, San Pedro y Sabanilla.