Compre en línea de forma segura y práctica con Pyme Store BAC

Comprar en línea de forma sencilla y segura en comercios en Costa Rica, especialmente en esta temporada de alta demanda, es una opción al alcance del público gracias al catálogo de tiendas creadas con Pyme Store BAC. Esta herramienta, desarrollada por BAC, impulsa el comercio electrónico y conecta a los consumidores con el comercio electrónico. Para ello, los usuarios deben ingresar a Catálogo de Pyme Store BAC | Comprá en línea

Con Pyme Store BAC, buscamos promover el comercio electrónico de manera segura entre las personas y las pymes, porque sabemos que las compras en línea son cada día más demandadas por las personas, por las facilidades que ofrecen. Además, como un Banco a la vanguardia de la innovación y comprometido con el desarrollo de las pymes, buscamos que esta también sea una plataforma segura y sencilla en la que las empresas puedan comercializar sus productos. — Mayid Sauma, Vicepresidente de Banca de Personas, Mipymes y Medios de Pago de BAC.

Pyme Store BAC se convierte también en una herramienta práctica para las micro, pequeñas y medianas empresas que requieren que su oferta de valor se comercialice también de manera electrónica.

La plataforma está disponible para todas las PYMES que deseen dar un paso más en la digitalización. (bac/bac)

La plataforma ofrece una interfaz intuitiva que le facilita a las pymes la administración y el diseño de catálogos digitales robustos, con gran profundidad en la descripción de precios, ofertas y descuentos, configuración de métodos de pago y de envíos personalizados, así como la posibilidad de habilitar opciones de venta como Tasa Cero y Mini Cuotas, entre otras funcionalidades esenciales.

Entre las principales funcionalidades de Pyme Store BAC destacan:

Creación de Tienda en línea para pymes.

Administración de catálogo, precio, stock y órdenes.

Diseño ágil y seguro utilizando plantillas originales.

Cobros integrados a la plataforma técnica de Compra Click.

Creación de ofertas más inteligentes y rentables.

Opción para ofrecer descuentos y beneficios en compras.

Integración con Apple Pay.

Las pymes que deseen adquirir el producto y dar el paso hacia la digitalización puede ingresar a la plataforma: Pyme Store | Diseño Web para PYMES | BAC

Las tiendas virtuales del amplio catálogo digital son creadas con un producto innovador que BAC puso a disposición de las pymes, que ofrece respaldo y seguridad al ejecutar pagos en línea.