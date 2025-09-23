Chery Group supera 1.72 millones de vehículos vendidos de enero a agosto 2025, liderando las exportaciones de China por 22 años consecutivos

Presentado por: CHERY
De enero a agosto de 2025, Chery Group vendió 1.72 millones de vehículos, un crecimiento interanual del 14.5%, superando el millón de unidades anuales más rápido que nunca en su historia.
En ese mismo período, las exportaciones sumaron 798,804 unidades, un 10.8% más que en 2024, consolidando su posición como el exportador N.°1 de China por 22 años consecutivos.
Actualmente, Chery cuenta con más de 17 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales 5.3 millones se encuentran fuera de China, fortaleciendo su presencia en más de 120 países y regiones.
En agosto de 2025, el grupo vendió 242,736 vehículos, un 14.6% más que en el mismo mes del año anterior.Las ventas de vehículos eléctricos y de nueva energía alcanzaron 71,218 unidades, lo que supone un 53.1% de crecimiento interanual.
Por su parte, las exportaciones totalizaron 129,472 unidades, un 32.3% más, marcando el cuarto mes consecutivo con más de 100,000 exportaciones y estableciendo un nuevo récord mensual, que refuerza su liderazgo como el líder de exportaciones de China por 22 años consecutivos.
Tres hitos de liderazgo en 2025
Chery ha consolidado su estrategia de crecimiento de alta calidad con tres grandes logros:
- Líder exportador de automóviles de China por 22 años consecutivos.
- Mayor ascenso en el ranking Fortune Global 500, subiendo 152 posiciones hasta el puesto 233 en un solo año.
- Líder en calidad independiente, según los estudios 2025 de J.D. Power (IQS, SSI y APEAL), siendo la única automotriz independiente en obtener la triple corona.
Destaca su liderazgo por tres años consecutivos en el estudio IQS, que evalúa la calidad de los vehículos nuevos en China.
Innovación tecnológica y expansión global
El crecimiento de Chery también proviene de su compromiso con la innovación y las nuevas energías. De enero a agosto vendió 495,955 vehículos de nueva energía, un 81.8% más que en 2024, superando el promedio de la industria.
- El TIGGO 7 CSH se lanzó en México, logrando gran repercusión mediática y en concesionarios.
- Los TIGGO 7 y TIGGO 8, en versiones a combustión y CSH, entraron al Reino Unido, con amplia cobertura de medios como BBC y Reuters, marcando su expansión estratégica en Europa.
- En Budapest, Hungría, se realizaron eventos de marca para su lanzamiento oficial en ese mercado.
Seguridad para las familias
Bajo su filosofía “User Chery”, la compañía prioriza la democratización de la seguridad para proteger a cada conductor y familia.
El 20 de agosto, dos TIGGO 9 realizaron en Sudáfrica una prueba de colisión frontal al 50% a 50 km/h. Ambos vehículos mantuvieron su integridad estructural, demostrando un núcleo de seguridad “como diamante” y reafirmando su promesa: “Safety for Family” (Seguridad para la familia).
Responsabilidad social y visión global
Con su filosofía “En cada lugar, para cada lugar”, Chery reafirma su compromiso con la responsabilidad social, impulsando el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades en los países donde opera.
En agosto:
- Fue socio oficial de la Asamblea General del Comité Paralímpico Asiático en Kazajistán.
- En Johannesburgo, Sudáfrica, lanzó la iniciativa “Empoderando al Futuro a través de la Educación”, creando un fondo educativo en alianza con el Ministerio de Educación Básica para fortalecer la educación inicial.
- Continúa su colaboración con UNICEF donando más de $6 Millones para apoyar a los niños en África.
Estas acciones reflejan el compromiso de Chery con el desarrollo ambiental, social y de gobernanza (ESG) y su propósito de generar un impacto positivo en cada región en la que está presente.
Presencia mundial
Hasta finales de agosto de 2025, Chery Group ha servido a más de 17 millones de clientes en más de 120 países y regiones, incluyendo 5.3 millones de usuarios fuera de China, reafirmando su papel como una marca global de referencia.
Para más información o para recibir atención personalizada por parte de un asesor, puede ingresar a www.cherycr.com/contactanos o visitar cualquiera de nuestras nueve sucursales Chery en el país, ubicadas en La Uruca, Curridabat, Heredia, Lindora, Sabana, Cartago, City Mall, Liberia y San Carlos.
