Arranca la Súper Liga Claro 2025: talento, goles y emoción juvenil en la cancha

Con partidos cargados de emoción, talento y goles, este domingo inició la Súper Liga Claro Internacional 2025, el torneo infantil de fútbol que se realiza en la región y es impulsado por Claro. El evento se hizo en la Zona Deportiva Pedregal, en Belén de Heredia, escenario de una jornada inaugural vibrante que reunió a decenas de equipos y familias apasionadas por el fútbol.

En total, el torneo reúne a 64 equipos: 32 en la categoría masculina y 32 en la femenina, distribuidos entre las divisiones sub-13 y sub-17. La competencia se desarrolla inicialmente bajo el formato de fase de grupos, para luego pasar a rondas eliminatorias que culminarán con las finales nacionales el domingo 14 de septiembre, nuevamente en Pedregal. Los equipos campeones de cada país clasificarán a la gran final internacional, que también se disputará en Costa Rica, enfrentando a los mejores clubes juveniles de la región centroamericana.

A las 9:00 a.m. se dio el pitazo inicial que marcó el arranque oficial del torneo, con los primeros partidos en las categorías sub-13 femenino y sub-17 masculino. Desde el primer minuto, el nivel de juego dejó claro que esta edición viene cargada de energía, pasión y alto nivel competitivo.

Marcelo Mouzo agregó. “Con esta nueva edición de la Súper Liga Claro Internacional, continuamos consolidando un espacio competitivo para que niños y jóvenes desarrollen sus habilidades deportivas. Este torneo es reflejo de nuestro compromiso con el deporte y el impulso de nuevas generaciones, brindando la experiencia completa del futbol profesional y alineada con los más altos estándares, tanto dentro como fuera de la cancha. Estamos muy emocionados de que chicos y chicas estén viviendo esta gran experiencia".

Una de las niñas que participó en el eventó fue Emma Ajoy de 11 años de edad.

Juego fútbol desde los ocho años y lo que más me gusta es ser portera. Esta es la segunda vez que participo en este evento y me gusta mucho, disfruto ver a tantos equipos jugar y muchos de mujeres. Me emociona cada partido, ver cómo todos dan lo mejor de sí para ganar, es una experiencia muy emocionante.

— Emma Ajoy, jugadora de fútbol.