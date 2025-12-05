Costa Rica está llena de destinos que muchos aún no han explorado. Con esa misión nació “Conociendo Mi País”, la serie oficial de La Nación que invita a los costarricenses a redescubrir los rincones más espectaculares del país. Para lograrlo, el equipo recorre cada ruta a bordo del Chery iCar 03, el SUV 100% eléctrico que se ha convertido en el aliado ideal de la serie. Combina potencia, tecnología avanzada y un confort premium que transforma cada trayecto en una experiencia sobresaliente.

Conociendo Mi País: Serie oficial de La Nación descubriendo Costa Rica a bordo del Chery iCar 03

El iCar 03 ha demostrado ser un todoterreno de lujo, versátil y siempre listo para cualquier aventura en Costa Rica.

Cuatro episodios que muestran lo mejor de Costa Rica

Episodio 1 – La Fortuna de San Carlos

Aventura total en Montaña de Fuego: tubing, canopy, rápel, cabalgata hasta Villa Maleku, baños de barro volcánico, aguas termales y la imponencia del volcán Arenal.

Episodio 2 – Golfo de Nicoya e islas

Un recorrido lleno de naturaleza y cultura: cataratas Llanos de Cortés, bicicleta en Hacienda Sylvara, isla Cedros, isla Chira, bioluminiscencia en playa Luminosa y paso por el río Cuipilapa.

Episodio 3 – Rancho Humo y el jabirú

Exploración profunda de humedales, manglares y bosque seco en Nicoya, documentando el hábitat del jabirú —la cigüeña más grande de América— y navegando por el río Tempisque.

Episodio 4 – Caribe de Limón

Playas paradisíacas, gastronomía afrocaribeña, senderos naturales y la energía vibrante del litoral limonense se unen en un episodio lleno de cultura y biodiversidad.

El aliado perfecto: Chery iCar 03

El iCar 03 ha sido un protagonista clave en cada aventura gracias a su desempeño, tecnología y comodidad. Entre sus principales características destacan:

Autonomía de hasta 401 km

Batería LFP CATL , mayor fabricante de baterías del mundo

, mayor fabricante de baterías del mundo Pantalla central de 15.6” con conexión Apple CarPlay y Android Auto

con conexión Cargador inalámbrico

Cámara 540°

Sunroof panorámico

8 parlantes para audio envolvente

para audio envolvente Modo Mascotas y Modo Cine

Función V2L para conectar dispositivos de 110 V

para conectar dispositivos de 110 V Garantía de batería de 1.5 millones de kilómetros

Diseño cuadrado, robusto y off-road, con interior en verde y detalles anaranjados

Además, está disponible en Costa Rica con un nuevo precio desde $27,990, entrega inmediata y 6 meses de carga rápida gratis en la red exclusiva de Grupo Cori Car.

La red de carga rápida que hace posible la aventura

Para que el equipo pueda recorrer el país sin preocupaciones, cada episodio utiliza la Red de Carga Rápida Exclusiva de Grupo Cori Car, la única de su tipo en toda Latinoamérica.

Esta red ha permitido viajar a La Fortuna, Nicoya, Guanacaste y Limón con total confianza, demostrando que la movilidad eléctrica de Chery y Grupo Cori Car permiten explorar cualquier rincón del país.

Actualmente, Grupo Cori Car cuenta con:

20 cargadores rápidos activos (pronto serán 50)

(pronto serán 50) Ubicados en puntos estratégicos como Alajuela, Pérez Zeledón, Puerto Viejo, Liberia, Guápiles, Jacó, Cartago, Upala, Ciudad Quesada, San Sebastián y más

Los cargadores de 21 kW permiten cargar del 30% al 80% en aprox. 1 hora, mientras que los públicos de 6.6 kW pueden tardar hasta 5 horas. Además, los precios son más accesibles que los de las redes públicas, ofreciendo un beneficio exclusivo para los clientes de Cori Car.

Viví tu propia aventura en un iCar 03

Si querés vivir lo mismo que el equipo de “Conociendo Mi País”, podés agendar un test drive o visitar cualquiera de las 9 sucursales de Chery Costa Rica: Uruca, Sabana, Lindora, San Carlos, Liberia, Curridabat, Cartago, Heredia y City Mall.

Para atención personalizada:

👉 www.cherycr.com/contactanos

Cómo acceder a la red de carga exclusiva de Grupo Cori Car

Si ya tenés un vehículo eléctrico de Grupo Cori Car, podés activar tu acceso siguiendo estos

pasos

1.Solicitar la tarjeta de activación Cori Car

Agendá tu cita aquí para retirarla:

👉 https://calendly.com/crev_cr/entrega-tarjeta-coricar?month=202

2.Descargar la app CORICAR

Para ver cargadores disponibles, reservar, iniciar la carga y pagar:

• App Store: https://apps.apple.com/bo/app/coricar/id6739074843

• Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=coricar.com&hl=es&pli=

3.Cargar y viajar

Con la tarjeta y la app activadas, ya podés disfrutar de precios preferenciales, carga rápida y una red de carga rápida exclusiva que cubre todo Costa Rica. Podés ver los cargadores disponibles, hacer tu reserva, y el pago en el app de CORICAR.