Congreso Mujeres BAC impulsa el liderazgo y la transformación femenina

Con la visión de promover la equidad de género, fortalecer el liderazgo y potenciar las habilidades de cada persona, BAC llevó a cabo la segunda edición del “Congreso Mujeres BAC: Desbloqueando Potenciales”, un encuentro que congregó a más de 400 personas —principalmente mujeres— interesadas en continuar desarrollando sus capacidades y generar impacto positivo en sus entornos.

El congreso, impulsado por el programa Mujeres BAC, ofreció una jornada de charlas y foros sobre temas como bienestar integral, ciencia y tecnología, y emprendimiento. La iniciativa buscó “desbloquear” el potencial que cada individuo posee y transformarlo en oportunidades reales, que a su vez se traduzcan en prosperidad compartida.

Este evento fue diseñado para mujeres poderosas, valiosas y referentes de distintos sectores, con el propósito de abrir espacios para hablar sobre oportunidades, apoyo y comprensión. El potencial que existe es gigantesco, y lo que buscamos es desbloquear ese talento, ofrecer las condiciones necesarias y generar valor desde ahí. Cuando se brinda acceso a oportunidades y redes de apoyo, ganamos todos: las organizaciones y el país. — Según Federico Odio, Presidente Ejecutivo de BAC.

Compartiendo conocimiento

Durante la actividad, más de diez personas expositoras de reconocido prestigio compartieron sus experiencias y conocimientos, brindando herramientas para fortalecer el liderazgo, la autoconfianza y la innovación. Historias de vida, paneles de conversación y espacios de intercambio marcaron la jornada, que se consolidó como una plataforma de empoderamiento y conexión entre mujeres de distintos sectores.

Este tipo de espacios impulsan y potencian a las mujeres para que reconozcan el papel fundamental que tienen en nuestra sociedad. Muchas veces la tecnología se percibe como una barrera, especialmente en comunidades vulnerables, pero nuestro trabajo busca que la vean como un vehículo para desarrollar su potencial. Desde Tecnikids promovemos que la tecnología esté al servicio de la humanidad y que sea una herramienta para que ellas descubran lo que pueden llegar a ser. — José Lam, director de Tecnikids.

Por su parte, Laura Moreno, Vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC, subrayó que avanzar hacia la igualdad de género y las oportunidades no solo representa un compromiso social, sino también una estrategia esencial para fomentar la innovación, la productividad y el crecimiento sostenible.

Uno de los atractivos del evento fue la presencia de los Mercaditos Mujeres BAC, una iniciativa del banco que busca promover y dar visibilidad a productos y servicios elaborados por emprendedoras clientas. Estos espacios permiten que las participantes amplíen su red de contactos y accedan a nuevos mercados, impulsando así sus negocios.

El congreso reafirmó el compromiso de BAC con la creación de entornos más inclusivos y equitativos, donde las mujeres puedan desarrollar plenamente su potencial y contribuir activamente al progreso económico y social del país.

Liderazgo inspirador

Las charlas y foros estuvieron a cargo de los siguientes expertos y expertas:

Amalia Ortuño: Atleta costarricense, seis veces campeona mundial de CrossFit adaptado.

Margaret Rose: Profesora de Liderazgo de INCAE Business School.

Carla Fernández: Directora Senior de Educación Ejecutiva e INCAE Online.

Elizabeth Odio: Expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Yéssika Moreno: Vicepresidenta de Asuntos Médicos para Latinoamérica en Pfizer.

Gretel Vega: Líder comunitaria y gestora del desarrollo local en turismo sostenible y emprendimiento.

Isabel Cristina Zúñiga: Directora de Comunicación y Relaciones Corporativas del Grupo ICE.

Natalia Montero: Médica Veterinaria y Especialista en Conservación de Fauna Silvestre.

Amanda Rodríguez: Una niña de 11 años apasionada por la ciencia y la tecnología.

Rebeca Salazar: Speaker y conferencista internacional.

Jose Lam: Conferencista internacional y cofundador y director de Tecnikids.