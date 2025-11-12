BRANDVOICE
contenido patrocinado

Congreso Mujeres BAC impulsa el liderazgo y la transformación femenina

La segunda edición del “Congreso Mujeres BAC: Desbloqueando Potenciales” reunió a más de 400 personas en un espacio de inspiración y aprendizaje enfocado en liderazgo, bienestar, ciencia, tecnología y emprendimiento.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: BAC








BAC,Mujeres BACFederico Odio, presidente ejecutivo de BACJosé Lam, Tecnikidsliderazgo
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.