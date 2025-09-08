BRANDVOICE
contenido patrocinado

Con una nueva canción, Café Volio invita a compartir la pasión del café en Costa Rica - Clone

Café Volio acaba de lanzar ‘Una pasión que se comparte’: una nueva canción que honra al arte costarricense alrededor de una taza de café

Por Andrea Mora Zamora

Presentado por: Café Volio

BradVoice







Café VolioCafé
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.