Comienza Black Hyundai 2025: marchamo 2026 incluido, prima desde 0% y entrega inmediata en todo el país

Este mes se podrán aprovechar condiciones preferenciales en sedanes, SUV, vehículos eléctricos y de trabajo. Los beneficios incluyen marchamo 2026, financiamiento con prima desde 0%, mantenimiento incluido en modelos seleccionados y entrega inmediata en todo el país.

Por Redacción Brandvoice

