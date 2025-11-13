Comienza Black Hyundai 2025: marchamo 2026 incluido, prima desde 0% y entrega inmediata en todo el país

Durante noviembre y diciembre, Hyundai Grupo Q tendrá las condiciones más atractivas del año con su campaña Black Hyundai 2025. Los clientes podrán disfrutar de marchamo 2026 incluido, financiamiento con prima desde 0%, mantenimiento en modelos seleccionados, entrega inmediata y garantía de hasta cinco años, además de cashbacks que alcanzan hasta los $12,000, según el modelo.

Estas facilidades aplican para toda la gama de vehículos —sedanes, SUV, eléctricos y de trabajo—, con planes diseñados para distintos estilos de conducción y necesidades.

La campaña Black Hyundai 2025estará disponible durante todo noviembre y diciembre en las siete sucursales Hyundai del país: La Uruca, Lindora, Ayarco, Guápiles, Pérez Zeledón, Liberia y San Carlos.

Además, las promociones podrán aprovecharse en el Centro Comercial Oxígeno en Heredia a partir del 15 de noviembre, donde la marca realizará una exhibición especial como parte de las actividades navideñas que podrá darles acceso a los clientes al VIP de la marca donde podrán disfrutar los conciertos y espectáculos que prepara el recinto.

“Con Black Hyundai 2025 queremos facilitar la decisión de compra y premiar la confianza de nuestros clientes. La campaña ofrece facilidades reales y condiciones pensadas para distintos estilos de conducción”, señaló Andrea Víquez, gerente de ventas Costa Rica.

Sedanes Hyundai: accesibles y eficientes

Los sedanes Hyundai se caracterizan por su eficiencia, diseño y economía de mantenimiento.

Durante Black Hyundai, el Accent está disponible desde $23,900, con marchamo 2026 incluido, entrega inmediata y cashback de hasta $6,500.

Por su parte, el Grand i10 Sedán inicia en $20,990, con mantenimiento gratuito durante un año y cashback de hasta $4,000.

Los modelos Hyundai 2025 ofrecen condiciones únicas para cerrar el año con marchamo incluido y entrega inmediata.

SUV Hyundai: tecnología, confort y seguridad

Los SUV de Hyundai ofrecen una amplia gama de opciones para diferentes estilos de vida.

El Tucson 2.0L, por ejemplo, cuenta con mantenimiento incluido por 20,000 km, garantía de cinco años y un precio especial desde $36,900, además de cashback de hasta $6,000.

El Santa Fe, diseñado para familias y viajes largos, tiene marchamo 2026 incluido, entrega inmediata y cashback de hasta $11,000, con un precio desde $49,900.

Vehículos eléctricos Hyundai: innovación con respaldo

En el segmento de movilidad eléctrica, Hyundai ofrece condiciones preferenciales en sus dos modelos insignia.

El Kona Eléctrico tiene marchamo 2026 incluido, entrega inmediata y cashback de hasta $12,000, con un precio especial desde $36,800.

El IONIQ 5 Prestige, el buque insignia de la línea eléctrica, se ofrece desde $55,990, con financiamiento con prima desde 0% y cashback de hasta $12,000.

Vehículos de trabajo y transporte: potencia y durabilidad

Hyundai también mantiene beneficios Black Hyundai en su línea comercial. La Staria Tour 4x2 Automática ofrece mantenimiento incluido por 20,000 km, marchamo 2026 y cashback de hasta $8,000, con un precio desde $37,900.

La Porter 4x4, por su parte, está disponible desde $27,900 (chasis) o $29,900 (con batea), con entrega inmediata, mantenimiento incluido y cuota desde $14 diarios, lo que la convierte en una opción ideal para emprendedores y pequeñas empresas.

Vigencia y disponibilidad

Las condiciones del Black Hyundai 2025 estarán disponibles únicamente durante noviembre y diciembre. La disponibilidad de versiones y beneficios puede variar según inventario.

Para más información o coordinación de pruebas de manejo, los interesados pueden visitar el sitio oficial hyundaicr.com o comunicarse via Whatsapp al número ‪ 7039 9511.‬