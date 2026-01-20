La versatilidad se ha convertido en un factor clave en la movilidad actual en las calles de Costa Rica. Vehículos capaces de ofrecer confort, practicidad, buen rendimiento y altos niveles de seguridad ganan cada vez más relevancia entre los conductores. Con ese contexto en mente, Chevrolet presentó el Tracker 2026, un SUV que busca responder a esas nuevas demandas con una propuesta integral.

Chevrolet responde a las nuevas exigencias urbanas con el Tracker 2026

Lanzado a inicios de enero, este modelo deja clara su orientación urbana, al integrar un diseño renovado, conectividad avanzada y una inversión significativa en seguridad, reforzando su posición como uno de los referentes del segmento SUV compacto, disponible en las versiones LT y Premier.

“Con el Tracker 2026 quisimos responder de forma directa a lo que hoy buscan los conductores en Costa Rica: un vehículo versátil, cómodo y seguro, capaz de adaptarse tanto a la ciudad como a distintos estilos de vida. No se trata solo de un rediseño, sino de una evolución integral en tecnología, experiencia de conducción y seguridad, manteniendo un precio competitivo dentro del segmento”, explicó Igor Ortiz, gerente regional de producto de Chevrolet Grupo Q.

Igor Ortiz, gerente regional de producto de Chevrolet Grupo Q. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Diseño y visibilidad

El rediseño del Tracker 2026 es uno de los cambios más evidentes de esta nueva generación. El modelo adopta una estética más moderna y elegante, con luces LED de conducción diurna ubicadas en una posición elevada, integradas a una parrilla con acabados cromados. A esto se suman las luces principales LED de proyección indirecta y los faros de niebla, que mejoran la visibilidad y aportan mayor seguridad en distintos entornos de manejo.

Las luces LED de conducción diurna y los faros de proyección indirecta definen el nuevo lenguaje de diseño frontal del Chevrolet Tracker 2026.

Cabina, conectividad y experiencia diaria

En el interior, el Chevrolet Tracker 2026 refuerza su enfoque práctico al combinar comodidad, tecnología y conectividad. Incorpora una pantalla táctil de 11 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento Chevrolet, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, así como un clúster digital de 8 pulgadas reconfigurable con asistencia de conducción ecológica. Ambas versiones incluyen cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes y cuatro puertos USB para cubrir las necesidades de todos los ocupantes.

La pantalla táctil de 11 pulgadas del Chevrolet Tracker 2026 concentra el sistema de infoentretenimiento, con compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay.

“Buscamos que el interior del Tracker se sienta natural e intuitivo, tanto para el conductor como para los acompañantes. Es un vehículo pensado para pasar muchas horas en él, con tecnología que acompaña y un nivel de confort que se percibe desde el primer trayecto”, agregó Ortiz.

La cabina del Tracker 2026 incorpora muchas funcionalidades en su volante con una disposición pensada para una experiencia de manejo cómoda e intuitiva.

Motor y experiencia de manejo

Pensado para adaptarse a distintos escenarios, el Tracker 2026 apuesta por un equilibrio entre agilidad urbana y eficiencia fuera de la ciudad. Cuenta con un motor Ecotec 1.2L turbo de tres cilindros que desarrolla 130 hp y 190 Nm de torque, acompañado de una dirección electroasistida (EPS) y suspensión McPherson, que contribuyen a una conducción más cómoda y estable en diferentes condiciones.

Seguridad a bordo

La seguridad es uno de los pilares del Chevrolet Tracker 2026. El modelo incorpora el sistema Chevy Safety Assist, que incluye funciones como frenado autónomo de emergencia, detector de punto ciego, asistente de arranque en pendientes y sistema de estacionamiento semiautomático, elevando el nivel de protección activa durante la conducción.

La versión Premier del Chevrolet Tracker 2026 en exhibición, mostrando su diseño exterior renovado, con líneas modernas que resaltan su presencia urbana y versatilidad.

En cuanto a seguridad pasiva, el vehículo está construido sobre un chasis monocasco con tecnología de deformación programada y barras de protección laterales. Además, incorpora seis bolsas de aire, cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas, sistema ISOFIX para sillas infantiles, así como frenos ABS y EBD.

Los focos traseros LED del Tracker 2026 complementan la estética moderna del SUV.

Disponibilidad inmediata

El Chevrolet Tracker 2026 ya se encuentra disponible en Costa Rica con entrega inmediata. Mario Araya , gerente de ventas país de Chevrolet y Cadillac, confirmó que la marca cuenta con amplio stock y que el modelo puede conocerse en las sucursales de Uruca, Lindora, Ayarco, Liberia, San Carlos, Guápiles y Pérez Zeledón.

Mario Araya , gerente de ventas país de Chevrolet y Cadillac

“El Tracker llega con un precio de lanzamiento muy competitivo y con cinco años de garantía, lo que refuerza el respaldo que buscan quienes están realizando una de las inversiones más importantes de su vida”, señaló Araya.

El modelo tiene un precio de introducción de $28.900 en la versión LT y $32.200 en la versión Premier, y está disponible en seis colores. Para más información, los interesados pueden visitar www.chevroletcr.com o contactar vía WhatsApp al 7076-9399.