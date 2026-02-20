CAFSA fortalece su estructura de capital con financiamiento internacional por US$75 millones

CAFSA, brazo financiero de Grupo Purdy, consolidó una operación de financiamiento internacional correspondiente a su primer crédito sindicado internacional por US$75 millones. Esta transacción fortalece su estructura de capital y diversifica sus fuentes de financiamiento en un entorno que exige solidez, disciplina y visión de largo plazo.

La facilidad, estructurada a cinco años plazo y con posibilidad de ampliación hasta US$125 millones en los próximos dos años, representa un paso estratégico dentro de la evolución financiera de la entidad y consolida su capacidad para acceder a fondeo internacional bajo condiciones competitivas.

La transacción fue estructurada por Bladex (NYSE: BLX), banco especializado en financiamiento del comercio exterior en América Latina, y contó con la participación de diez bancos internacionales. La operación fue sobre-demandada 1,64 veces, reflejando el respaldo del mercado al modelo de negocio.

El gerente general de CAFSA, Carlos Castro, señaló que “este crédito representa un hito en nuestra historia, ya que refleja la evolución que hemos venido construyendo como financiera experta en soluciones de movilidad. Es el resultado de una gestión financiera responsable y de la confianza que el mercado internacional deposita en nuestro modelo y en nuestra trayectoria”.

Desde una perspectiva estratégica, Castro comentó que esta operación permite a la institución robustecer su perfil financiero y consolidar relaciones con actores internacionales, seis de los cuales establecieron vínculo por primera vez con la entidad. “Esto amplía nuestra red de aliados financieros y fortalece nuestra posición dentro del sector financiero regional”, dijo.

Los recursos obtenidos respaldarán el crecimiento ordenado del negocio de financiamiento y arrendamiento vehicular, tanto para personas como para empresas y pymes, en un contexto donde la movilidad continúa siendo un habilitador relevante de la actividad productiva y el desarrollo económico del país.

Con más de 40 años de experiencia en el mercado costarricense, CAFSA se ha consolidado como una financiera especializada en crédito y arrendamiento vehicular, ofreciendo alternativas como financiamiento prendario, leasing, renting y soluciones para flotas empresariales.

“Este tipo de operaciones fortalecen nuestra capacidad para acompañar el crecimiento del mercado de manera responsable. Seguimos enfocados en facilitar soluciones de movilidad mediante el arrendamiento y financiamiento de vehículos manteniendo una gestión alineada con el desarrollo económico del país”, concluyó Castro.

Esta operación se suma a los esfuerzos que CAFSA impulsa para fortalecer su estructura financiera y ampliar de manera responsable el acceso al financiamiento vehicular en el país. Asimismo, respalda su estrategia de crecimiento sostenible y su compromiso con prácticas de gobernanza y transparencia alineadas con estándares internacionales.