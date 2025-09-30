BRANDVOICE
Brigada de Emergencia del BN: guardianes de la vida y la seguridad

Integrada por 650 personas que laboran en las distintas oficinas del banco ubicadas en todo el país, quienes están preparadas para cuidar lo más valioso: la vida. Dentro de esta brigada se destacan cerca de 300 funcionarias que también responden con vocación de servicio ante incidentes y que trabajan diariamente para prevenirlos.

