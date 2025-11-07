Boutique Jiménez: un nuevo formato que combina moda y exclusividad

Las personas que buscan una atención personalizada al comprar anteojos o lentes de sol tienen una nueva opción con la apertura de Boutique Jiménez en City Mall, Alajuela. Este nuevo espacio marca el inicio de un formato distinto de Óptica Jiménez, que pronto también abrirá en Multiplaza Escazú y Paseo de las Flores.

La propuesta nace con la intención de ofrecer una experiencia diferente a la hora de visitar una óptica: un entorno donde la moda, la innovación y la exclusividad se combinan con el respaldo profesional y la precisión óptica que caracterizan a la marca.

Brandon Vargas, gerente comercial de Óptica Jiménez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

“Es un concepto en el cual vamos a encontrar siempre lo último en tendencias, lo más nuevo del mercado y un espacio muy agradable, donde la atención es la prioridad. Brindamos una asesoría profesional y personalizada, tanto en tecnologías de lentes como en la elección de aros de marcas internacionales”, explicó Brandon Vargas, gerente comercial de Óptica Jiménez.

Dentro de la tienda los clientes sienten una atención personalizada y podrán encontrar los mejores productos con marcas de mucho prestigio en el mercado.

La tienda tiene un amplio y ameno espacio para recibir a sus clientes. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Con este nuevo formato y las tres aperturas que están en marcha, Óptica Jiménez alcanza las 85 tiendas en todo el país. La empresa reafirma así su compromiso de seguir marcando diferencia, acercando los mejores productos y servicios a la población costarricense.

“Una de nuestras metas siempre ha sido estar donde el paciente nos necesite. Queremos que la salud visual sea accesible y no un privilegio. Siete décadas después, seguimos bajo esa línea: expandirnos a todos los rincones del país para estar cerca de quienes confían en nosotros”, agregó Vargas.

Mucha variedad en las marcas más reconocidas, es lo que podrá encontrar en Boutique Jiménez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Promociones especiales

Las promociones habituales de Óptica Jiménez también aplican en Boutique Jiménez, por lo que invitan a sus clientes a visitar la nueva tienda y aprovechar los beneficios de apertura.

“Este mes tenemos activas las promociones 2x1, muy bien recibidas por los pacientes a lo largo de los años, y una nueva promoción con 50% de descuento en todos los lentes, sin restricciones”, finalizó el gerente comercial.

Boutique Jiménez tuvo un acto de apertura donde estuvieron reconocidas figuras del ámbito nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Con 70 años de historia, Óptica Jiménez continúa evolucionando. Boutique Jiménez representa un paso más en ese camino: una propuesta que combina salud visual, diseño y tecnología, para que cada persona vea bien y luzca mejor.