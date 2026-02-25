Belum 925: de emprendimiento local a marca internacional

Detrás del éxito de Belum 925 está Bryan Gutiérrez, fundador y gerente general, quien convirtió la incertidumbre en estrategia y la creatividad en modelo de negocio. Sin fórmulas mágicas ni atajos, la marca nacional ha construido su camino bajo una lógica clara: entender al consumidor, apostar por productos ganadores y crecer con disciplina financiera.

Porque más allá del brillo de la joyería, esta es una historia de mentalidad empresarial.

Emprender por necesidad

Belum 925 nació en 2019, en un escenario muy distinto al que hoy proyecta. Bryan venía de un emprendimiento tecnológico que no prosperó y, sin demasiadas opciones, decidió probar suerte en la joyería.

Los primeros meses fueron retadores. La publicidad no generaba ventas y el panorama parecía cuesta arriba. Hasta que apareció un diseño inesperado: un anillo con forma de gato. La imagen se viralizó y, con ella, llegó una lección determinante: no se trataba de vender mucho, sino de vender lo correcto.Menos productos, mejor pensados. Piezas capaces de provocar ese “lo necesito”. — Bryan Gutiérrez, fundador de Belum 925.

Bryan Gutiérrez, es el creador de Belum925.

La intuición como ventaja competitiva

Bryan suele hablar más de olfato que de teorías. Detectar tendencias, filtrar diseños y decidir qué lanzar al mercado se convirtió en parte esencial del ADN de la marca.

La lógica era sencilla: observar al consumidor, probar propuestas, ajustar rápido y nunca quedarse quietos. En un mercado cambiante, la adaptación dejó de ser una opción para convertirse en una regla.

Cada pieza de Belum 925 es pensada y creada con detalle. Foto: cortesía VILCHZ.

Cuando crecer exige decisiones incómodas

El crecimiento acelerado trajo un desafío inesperado: la capacidad local no lograba sostener la demanda ni garantizar estándares de calidad y tiempos de entrega.

La solución implicaba riesgo. En 2020, Belum invirtió todo su capital en proveedores internacionales. La mercadería llegó justo cuando el mundo se detenía por la pandemia.

Mientras muchas empresas frenaban, Belum aceleró. Aumentó inversión publicitaria, fortaleció contenido digital y decidió apostar cuando el entorno invitaba a la cautela. El resultado fue contundente: 2020 y 2021 se convirtieron en años clave para la consolidación de la marca.

Bryan Gutiérrez analiza cada una de las piezas de Belum 925. Foto: cortesía VILCHZ.

Retail: presencia física con visión estratégica

La expansión hacia tiendas físicas no respondió a un impulso emocional, sino a una lectura estratégica. Con locales disponibles y condiciones favorables, Belum abrió su primera tienda en Plaza Esquinas, en Escazú.

La primera tienda de Belum 925.

Más que un punto de venta, fue un símbolo: un espacio modesto donde los clientes hacían fila. Hoy, ese lugar funciona como centro de postventa, reflejando una convicción clara: la experiencia después de la compra es tan importante como la venta.

Actualmente, la marca cuenta con 10 tiendas en Costa Rica, que operan como vitrinas comerciales y, al mismo tiempo, como espacios de validación de tendencias, colecciones y comportamiento del consumidor.

Crecer con estructura

El desarrollo de Belum 925 no fue casual. Desde sus primeras etapas, la marca priorizó procesos, estándares de calidad e identidad visual antes de expandirse agresivamente.

Consolidar antes de escalar. Ordenar antes de acelerar.

Ese enfoque permitió construir una operación más sólida, coherente y preparada para sostener crecimiento sostenido.

Cruzar fronteras: un sueño con sello tico

La internacionalización llegó en 2023 con la apertura en Panamá. Luego siguieron El Salvador, República Dominicana y Guatemala.

Tienda Belum 925 en Panamá.

Hoy, Belum 925 suma más de 25 tiendas en la región, replicando su fórmula: producto cuidadosamente curado, marketing estratégico y disciplina financiera.

Filosofía empresarial: producto, marketing y reinversión

Bryan resume su enfoque en tres pilares: producto, marketing y reinversión. Bajo esa lógica, el crecimiento no se mide únicamente en ventas, sino en sostenibilidad.

Belum pasó de un colaborador a más de 70 personas, una de las mayores satisfacciones para su fundador. La visión es clara: el dinero no es el fin, sino una herramienta para generar valor dentro de la empresa.

La disciplina financiera ocupa un rol central. Mantener flujo de caja saludable y contar con respaldo suficiente permite tomar decisiones estratégicas sin operar desde la urgencia.

Talento de barrio, mentalidad sin límites

Criado entre San Sebastián y Desamparados, Bryan reivindica el origen humilde como escuela de carácter. Allí aprendió ética de trabajo, resiliencia y criterio.

Su mensaje para quienes emprenden desde contextos difíciles es directo: la constancia suele llegar antes que la suerte, pero ambas favorecen a quienes no se detienen.

Bryan planea seguir creciendo con Belum 925 y ya incursiona en el desarrollo de un negocio en la industria avícola.

Más que piezas para lucir

Belum 925 ha logrado posicionarse no solo por su diseño, sino por una propuesta de valor donde la calidad y la rotación de producto son determinantes.

Su portafolio —anillos, pulseras, collares y aretes— responde a una curaduría estratégica: piezas pensadas para conectar con el gusto del consumidor y mantener una dinámica comercial saludable. Más que acumular inventario, el objetivo es claro: que cada colección se mueva, se venda y mantenga viva la conversación con el mercado.

Belum 925 no es únicamente una marca de joyería. Es la demostración de que visión, intuición y disciplina pueden transformar un comienzo modesto en una expansión internacional con sello costarricense.