BCR facilita telefonía e internet en zonas alejadas del país

El Banco de Costa de Rica (BCR) promueve la construcción sostenible de infraestructura para telecomunicaciones que permita llevar telefonía e Internet a zonas alejadas, entregando, además, equipos de cómputo a familias de escasos recursos, centros públicos, escuelas y colegios. Lo hace a través del fideicomiso FONATEL y los cinco programas definidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) que integran a los 82 cantones y los 478 distritos del país, considerando 17 de las zonas indígenas.
Desde diciembre del 2022, el BCR administra y gestiona los recursos de FONATEL con el objetivo de generar igualdad de oportunidades y contribuir al cierre de la brecha digital. Entre los principales logros se suman:
- Programa Comunidades Conectadas: Atención de los territorios indígenas Brunca de Boruca y Guaymí de Coto Brus.
- Programa Hogares Conectadas: Entrega de computadoras portátiles para todas las personas enlistadas en el programa y acceso a internet, con subsidio, para 239 461 personas en condiciones vulnerables.
- Programa Red Educativa: Conexión a internet de 682 Centros Educativos de todo el territorio nacional.
- Durante este 2025 se destaca el haber adjudicado la contratación de los dispositivos de acceso a internet que entregará entregar más de 6 000 computadoras a los diferentes CENCI NAI del país.
Conectando más allá del fidecomiso
Fomentar la educación financiera en las poblaciones beneficiarias de los programas y proyectos desarrollados bajo el fideicomiso FONATEL es uno de los objetivos del convenio de cooperación entre el BCR y SUTEL.
Estas acciones son posibles a través del Programa Finanzas en Acción, que el BCR tiene en marcha desde hace varios años y que busca concientizar a las personas sobre el buen manejo de sus recursos financieros a través de: charlas, herramientas financieras, prácticos consejos y una plataforma web.
Durante el I semestre del 2025 y bajo el alcance de este convenio se han capacitado a 150 personas del territorio indígena de Bajos del Chirripó y estudiantes del Liceo Rural Línea Vieja de Pococí en temas como: Ahorro Personal, Elaboración de Presupuestos Básicos y Ciberseguridad en el entorno Digital, entre otros.
Metas para el 2026
Mantener a la vanguardia los sistemas y equipos, así como seguir ampliando la cobertura nacional son metas clave para el BCR. En la ruta del próximo año destaca:
- Contratación de uno o varios operadores que conecten a 1 450 Centros Educativos en todo el territorio costarricense.
- Llevar conexión a internet a los territorios indígenas de Guaymí de Osa, Cabécar Telire y Nairi Awari.
- Dotación de 3 660 dispositivos a los diferentes CECI del país
- Conexión de 331 CECI y CENCI NAI.
El BCR continuará liderando esfuerzos con aliados estratégicos en favor del desarrollo del país, asegurando que miles de personas y familias de todo el territorio nacional puedan mejorar sus oportunidades a través del acceso a internet y al uso de herramientas tecnológicas que impulsen el crecimiento de las comunidades del país.
