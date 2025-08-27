BCR facilita telefonía e internet en zonas alejadas del país

El Banco de Costa de Rica (BCR) promueve la construcción sostenible de infraestructura para telecomunicaciones que permita llevar telefonía e Internet a zonas alejadas, entregando, además, equipos de cómputo a familias de escasos recursos, centros públicos, escuelas y colegios. Lo hace a través del fideicomiso FONATEL y los cinco programas definidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) que integran a los 82 cantones y los 478 distritos del país, considerando 17 de las zonas indígenas.

Desde diciembre del 2022, el BCR administra y gestiona los recursos de FONATEL con el objetivo de generar igualdad de oportunidades y contribuir al cierre de la brecha digital. Entre los principales logros se suman:

Programa Comunidades Conectadas: Atención de los territorios indígenas Brunca de Boruca y Guaymí de Coto Brus.

Programa Hogares Conectadas: Entrega de computadoras portátiles para todas las personas enlistadas en el programa y acceso a internet, con subsidio, para 239 461 personas en condiciones vulnerables.

Programa Red Educativa: Conexión a internet de 682 Centros Educativos de todo el territorio nacional.

Durante este 2025 se destaca el haber adjudicado la contratación de los dispositivos de acceso a internet que entregará entregar más de 6 000 computadoras a los diferentes CENCI NAI del país.

Actividad de sensibilización realizada en el Centro Educativo Platanares de Pérez Zeledón.

Conectando más allá del fidecomiso

Fomentar la educación financiera en las poblaciones beneficiarias de los programas y proyectos desarrollados bajo el fideicomiso FONATEL es uno de los objetivos del convenio de cooperación entre el BCR y SUTEL.

Estas acciones son posibles a través del Programa Finanzas en Acción, que el BCR tiene en marcha desde hace varios años y que busca concientizar a las personas sobre el buen manejo de sus recursos financieros a través de: charlas, herramientas financieras, prácticos consejos y una plataforma web.

Audiencia previa de la contratación de uno o varios operadores que conecten 1 450 Centros Educativos, celebrada en el auditorio del Museo Nacional

Durante el I semestre del 2025 y bajo el alcance de este convenio se han capacitado a 150 personas del territorio indígena de Bajos del Chirripó y estudiantes del Liceo Rural Línea Vieja de Pococí en temas como: Ahorro Personal, Elaboración de Presupuestos Básicos y Ciberseguridad en el entorno Digital, entre otros.

Metas para el 2026

Mantener a la vanguardia los sistemas y equipos, así como seguir ampliando la cobertura nacional son metas clave para el BCR. En la ruta del próximo año destaca:

Contratación de uno o varios operadores que conecten a 1 450 Centros Educativos en todo el territorio costarricense.

Llevar conexión a internet a los territorios indígenas de Guaymí de Osa, Cabécar Telire y Nairi Awari.

Dotación de 3 660 dispositivos a los diferentes CECI del país

Conexión de 331 CECI y CENCI NAI.

Estudiantes de la Escuela Pastor Barquero Obando en Llano Grande de Cartago conectados a la Red Educativa Bicentenario.

El BCR continuará liderando esfuerzos con aliados estratégicos en favor del desarrollo del país, asegurando que miles de personas y familias de todo el territorio nacional puedan mejorar sus oportunidades a través del acceso a internet y al uso de herramientas tecnológicas que impulsen el crecimiento de las comunidades del país.