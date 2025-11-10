BRANDVOICE
contenido patrocinado

BCIE alcanza la calificación crediticia más alta de su historia: obtiene un AA+ por parte de S&P Global Ratings

La costarricense Gisela Sánchez, ha liderado el proceso de transformación que llevó al Banco a alcanzar este hito, consolidando su liderazgo financiero y su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el impacto positivo sus países miembros

Por Andrea Mora Zamora

Presentado por: BCIE








BCIECalificadoras internacionalesS&P Global Ratings
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.