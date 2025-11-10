BCIE alcanza la calificación crediticia más alta de su historia: obtiene un AA+ por parte de S&P Global Ratings

Lab de Ideas con apoyo del BCIE — La reconocida agencia calificadora S&P Global Ratings (S&P) recientemente elevó la calificación delBanco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), colocando su nota crediticia en AA+ y su posición como una de las multilaterales más sólidas de América Latina.

Esta es la primera vez que la entidad alcanza dicha calificación, según anunció el banco este lunes.

El hito se logra en el segundo año de gestión de Gisela Sánchez como presidenta ejecutiva del BCIE, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2023.

“Esta mejora a ‘AA+’ es un hecho histórico que confirma nuestra fortaleza financiera y la confianza plena de nuestros miembros”, indicó Sánchez.

“Son excelentes noticias para los 15 países que conforman el BCIE, porque nos permitirá canalizar recursos en mejores condiciones y traducir esos beneficios en ahorros concretos para los presupuestos nacionales, fortaleciendo así nuestra capacidad de ser el motor de la transformación positiva de la región. Además, demuestra que la ética, la transparencia, la rigurosidad técnica y la excelencia en todo lo que hacemos están dando frutos concretos”, añadió.

Hasta ahora, la nota crediticia del banco era ‘AA’, y con este ascenso a ‘AA+’, el BCIE suma su cuarta acción positiva en 2025 por parte de las principales agencias internacionales.

GISELA SÁNCHEZ BCIE (Marvin Caravaca)

La calificación AA+

De acuerdo con el comunicado oficial de S&P, la calificación AA+ se otorga a instituciones que presentan “una solidez financiera excepcional, una gestión prudente del riesgo y una capacidad sobresaliente para cumplir con sus obligaciones financieras”.

Esto implica, a su vez, que el banco puede acceder a recursos en los mercados internacionales a tasas de interés más bajas, lo que le permite ofrecer financiamiento más asequible y competitivo a sus países miembros para proyectos de infraestructura, salud, educación, energía e integración regional, entre otros.

S&P agregó que las razones detrás de la mejora incluyen una mayor solidez de capital y el respaldo de los países miembros; la diversificación de la cartera de préstamos mediante instrumentos innovadores como los Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEA) —firmados en 2025 con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) por un total de US$1.150 millones—; así como la próxima ejecución de un tercer acuerdo con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) que reforzará aún más la diversificación regional.

Además, la agencia destacó el historial de acreedor preferente (PCT) que el banco ha mantenido durante más de una década; los avances hacia un incremento general de capital orientado a fortalecer su base patrimonial e incorporar nuevos socios con alta calificación crediticia; y la posición de liquidez robusta, junto con una estrategia de fondeo exitosa, que se refleja en su creciente presencia en los mercados internacionales y en emisiones con 99% de etiqueta ASG (ambiental, social y de gobernanza).

Con esta calificación, el BCIE se sitúa en el mismo nivel crediticio que economías desarrolladas como Estados Unidos, Austria, Nueva Zelanda y la República de China (Taiwán).

“Este reconocimiento reafirma al BCIE como un socio financiero confiable, sólido y sostenible, capaz de movilizar recursos internacionales en condiciones favorables para continuar impulsando el crecimiento, la integración y la calidad de vida en Centroamérica y el Caribe”, concluyó Sánchez.

