“Baños Cambian Vidas”: una década transformando el acceso al saneamiento para 6 millones de personas

En 2025, el programa beneficiará a comunidades que carecen de acceso a agua potable y a baños dignos.

Presentado por: Kimberly-Clark

