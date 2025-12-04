BRANDVOICE
contenido patrocinado

BAC tiende la mano a emprendedores con HIT, la nueva aplicación que convierte el celular en una terminal de pagos

HIT transforma el celular en un punto de cobro portátil pensado para quienes necesitan recibir pagos en el momento y lugar donde brindan sus servicios.

Por Alejandro Monge

Presentado por: BAC








