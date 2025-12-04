Así como hoy es posible pagar con el celular, ahora también será posible cobrar desde él. BAC lanzó en Costa Rica HIT, una aplicación móvil que transforma el teléfono inteligente en una terminal de pago, permitiendo a emprendedores, pymes y profesionales independientes realizar cobros sin necesidad de datáfonos ni dispositivos adicionales.

BAC tiende la mano a emprendedores con HIT, la nueva aplicación que convierte el celular en una terminal de pagos

“HIT convierte el teléfono celular en una terminal de pago para poder recibir pagos con tarjetas de crédito o débito sin necesidad de dispositivos adicionales”, explicó Mayid Sauma, Vicepresidente de Personas, Mipymes y Medios de Pago de BAC

La herramienta viene a resolver una necesidad creciente entre pequeñas y medianas empresas, comercios sin local físico y trabajadores independientes, quienes buscan una forma ágil y segura de cobrar en el punto donde prestan sus servicios. Mensajeros y profesionales que se desplazan constantemente encuentran aquí una opción práctica para completar sus cobros sin interrupciones.

“En BAC siempre estamos pensando cómo apoyar el emprendimiento; sobre todo, en darles soluciones. La realidad es que el teléfono celular se ha convertido en el centro de los negocios, entonces hemos estado analizando cómo activamos ese celular, que casi todo el mundo tiene, para ofrecerles a los clientes una solución que permita cobrar y pagar, y así reactivar la economía y darles oportunidades de seguir creciendo”, aportó Sauma.

HIT funciona en celulares Android y utiliza tecnología NFC (Near Field Communication), la misma que permite realizar pagos sin contacto: basta con acercar la tarjeta al teléfono para completar la transacción.

“Se conecta directamente con el teléfono del cliente y no requiere un dispositivo adicional. Al final, tiene toda la seguridad del celular, con los mismos protocolos de seguridad de una terminal tradicional, por lo que es igual de segura”, añadió el vocero.

Mayid Sauma, Vicepresidente de Personas, Mipymes y Medios de Pago de BAC (Lilly Arce/Lilly Arce)

Además de procesar pagos, HIT permite emitir vouchers digitales, acceder a reportería y configurar usuarios y roles, funcionalidades diseñadas para facilitar la gestión del negocio y reforzar la seguridad operativa.

¿Cómo usarlo?

Sauma describe la usabilidad de HIT como “muy intuitiva”. El usuario debe descargar la aplicación MiPOS en Google Play, completar la configuración solicitada y, a partir de ahí, podrá realizar cobros digitando el monto en pantalla, eligiendo la forma de pago y acercando la tarjeta al celular para ejecutar la transacción.

¿Cómo afiliarse?

Para utilizar HIT, el comercio debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser un comercio afiliado a BAC, ya sea físico o jurídico, o realizar la afiliación antes o en el momento de solicitar HIT.

Contar con un celular con sistema operativo Android versión 11 o superior.

Tener acceso a Internet.

Poseer un dispositivo con tecnología NFC.

Mantener el sistema operativo original del celular, sin manipulaciones.

Aceptar las comisiones de procesamiento (desde 1.95%) y el fee mensual de $10 por usuario.

Para más información, BAC pone a disposición WhatsApp 8742-9595 y la línea telefónica del área de pymes: 2295-9292.