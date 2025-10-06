ASEBoston anuncia más de 70 empleos para fortalecer el equipo de calidad e investigación

ASEBoston se complace en anunciar la apertura de nuevas oportunidades laborales para fortalecer el equipo de calidad e investigación. Si estás buscando formar parte de una organización comprometida con la excelencia, la innovación y el desarrollo profesional, esta es tu oportunidad.

El modelo de contratación que aborda ASEBoston se da por medio del outsourcing para un cliente externo importante. La compañía también ejecuta actividades secundarias dentro de la empresa, como servicios financieros, contabilidad, recursos humanos y mantenimiento. Esto le permite enfocarse en áreas estratégicas mientras genera nuevas oportunidades laborales para el talento local.

Por ello, se estarán recibiendo currículos de profesionales con perfiles en las áreas de calidad e investigación.

ASEBoston reconoce y valora la alta competitividad del capital humano costarricense, lo cual ha sido clave para ampliar sus opciones laborales en el país. Gracias a esta fortaleza, la empresa ha abierto más de 70 nuevas vacantes distribuidas en los siguientes puestos:

Engineer I, QA (Complaints Engineer)

CIS Investigator (Complaints Investigator)

Quality Specialist I (Complaints Analyst).

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden participar escaneando el código del QR adjunto en la imagen que los dirige a la página de empleos de ASEBoston para que puedan aplicar a las vacantes de acuerdo a los requisitos y su perfil profesional.

¡Su talento puede marcar la diferencia! Únete a ASEBoston y construyamos juntos un futuro de innovación y calidad.

Facebook: https://www.facebook.com/share/1BKezYkmBJ/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/asebostoncr/

Página web: Empleos disponibles | Colaboradores ASEBoston.