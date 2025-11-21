Alajuela recibió a H&M con mucha alegría

Presentado por: H&M
La colección H&M Holiday 2025 fue la protagonista de esta gran inauguración, exhibiendo las tendencias más recientes para las fiestas, con un toque de alta moda. La colección celebra texturas lujosas, siluetas impactantes y un estilo alegre pero sofisticado, ofreciendo prendas de fiesta elevadas y un estilo atemporal a Alajuela.
Más de 200 personas emocionadas esperaron en las puertas de H&M City Mall Alajuela para poder ser los primeros en entrar al establecimiento. La fila estuvo activa por más de 36 horas, y muchas personas recibieron premios.
El emocionante corte de cinta fue liderado por Sam Miller, Director Global de Franquicias en H&M Group, acompañado por Beatriz Volkmann, Regional Manager de Hola Moda, Marisol Fernández, Country Manager for New Markets de Hola Moda, Daniela Gómez, Area Manager de H&M Costa Rica, y Mario Tenorio, Store Manager de H&M City Mall Alajuela.
“La acogida que hemos tenido en Costa Rica ha superado todas nuestras expectativas. Aun teniendo dos vibrantes y emocionantes tiendas, en los centros comerciales Multiplaza Escazú y Curridabat, fue muy grato ver que la gente nos esperaba con tantas ganas. Llevar moda y calidad, al mejor precio, a más personas dentro del país es siempre un motivo de alegría”.— Beatriz Volkmann, Regional Manager de Hola Moda.
“En los últimos meses, hemos trabajado arduamente para que todos los clientes tengan una experiencia maravillosa al visitar H&M City Mall Alajuela. Enfocados en unidad y colaboración, nuestro objetivo es poder presentar la moda de manera elevada, para que sea inspirador para nuestros visitantes. Nos emociona muchísimo saber que podemos ayudar a nuestros clientes a expresar su estilo y encontrar atuendos que les encanten”, indicó Daniela Gómez, Area Manager de H&M Costa Rica.
Dentro de sus 2,400 metros cuadrados de superficie de venta, H&M City Mall Alajuela ofrece moda para todos, con las colecciones de mujer, hombre, niños, y, además, una sección de H&M Home, con artículos para el hogar. Con esta tercera tienda, Costa Rica se convierte en el país con más tiendas H&M, de la región de Centro América y El Caribe.
