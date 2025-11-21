BRANDVOICE
Alajuela recibió a H&M con mucha alegría

H&M, una de las marcas de moda internacionales más grandes del mundo, abrió las puertas de su tercera tienda en Costa Rica el sábado 15 de noviembre de 2025, en City Mall, Alajuela.

