Alajuela recibió a H&M con mucha alegría

La colección H&M Holiday 2025 fue la protagonista de esta gran inauguración, exhibiendo las tendencias más recientes para las fiestas, con un toque de alta moda. La colección celebra texturas lujosas, siluetas impactantes y un estilo alegre pero sofisticado, ofreciendo prendas de fiesta elevadas y un estilo atemporal a Alajuela.

Más de 200 personas emocionadas esperaron en las puertas de H&M City Mall Alajuela para poder ser los primeros en entrar al establecimiento. La fila estuvo activa por más de 36 horas, y muchas personas recibieron premios.

El emocionante corte de cinta fue liderado por Sam Miller, Director Global de Franquicias en H&M Group, acompañado por Beatriz Volkmann, Regional Manager de Hola Moda, Marisol Fernández, Country Manager for New Markets de Hola Moda, Daniela Gómez, Area Manager de H&M Costa Rica, y Mario Tenorio, Store Manager de H&M City Mall Alajuela.

“La acogida que hemos tenido en Costa Rica ha superado todas nuestras expectativas. Aun teniendo dos vibrantes y emocionantes tiendas, en los centros comerciales Multiplaza Escazú y Curridabat, fue muy grato ver que la gente nos esperaba con tantas ganas. Llevar moda y calidad, al mejor precio, a más personas dentro del país es siempre un motivo de alegría”. — Beatriz Volkmann, Regional Manager de Hola Moda.

“En los últimos meses, hemos trabajado arduamente para que todos los clientes tengan una experiencia maravillosa al visitar H&M City Mall Alajuela. Enfocados en unidad y colaboración, nuestro objetivo es poder presentar la moda de manera elevada, para que sea inspirador para nuestros visitantes. Nos emociona muchísimo saber que podemos ayudar a nuestros clientes a expresar su estilo y encontrar atuendos que les encanten”, indicó Daniela Gómez, Area Manager de H&M Costa Rica.

Dentro de sus 2,400 metros cuadrados de superficie de venta, H&M City Mall Alajuela ofrece moda para todos, con las colecciones de mujer, hombre, niños, y, además, una sección de H&M Home, con artículos para el hogar. Con esta tercera tienda, Costa Rica se convierte en el país con más tiendas H&M, de la región de Centro América y El Caribe.