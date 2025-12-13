150 pymes dan vida al Mercadito de Ilusiones de BAC

Desde este viernes 12 y hasta el domingo 14 de diciembre, el Parque Metropolitano La Sabana se llenará de ilusión y espíritu navideño con la realización de la cuarta edición del Mercadito de Ilusiones de BAC, un evento que promete momentos mágicos para toda la familia.

Fiel a su tradición de celebrar la Navidad a través de uno de los mercaditos más grandes del año, BAC reunirá en esta edición a 150 pymes de diversos sectores de la economía, que ofrecerán sus productos y servicios en un espacio ferial ubicado detrás del Museo de Arte Costarricense.

Dicho festival navideño se realiza con el propósito de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas clientas de BAC, para que comercialicen sus productos y servicios de forma gratuita, aprovechando esta época del año. En esta ocasión, se desarrollará en el marco del Festival de la Luz, que se realizará el 13 de diciembre, en los alrededores de La Sabana.

Mercadito de Ilusiones BAC. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

En esta edición, participan 120 pymes de BAC, las cuales comercializarán productos como alimentos, textiles, joyería, artículos de cuidado personal, cosméticos, artículos de bienestar, productos para mascotas, artesanías, entre otros. Además, en alianza con la Municipalidad de San José, se cuenta con la participación de 30 pymes que se inscribieron directamente con la entidad.

El propósito de BAC es llevar prosperidad a las comunidades que servimos, y qué mejor manera de hacerlo que durante esta época, en la que incentivamos el apoyo al comercio local, a través del Mercadito de Ilusiones, el cual se ha convertido en una ventana para que las micro, pequeñas y medianas empresas den a conocer sus productos y servicios a más personas. Invitamos a todas las familias a que vayan a conocer las propuestas de estas personas emprendedoras y a disfrutar de las actividades recreativas que tenemos preparadas. — Mayid Sauma, Vicepresidente de Personas, Mipymes y Medios de Pago de BAC.

BAC MERCADITO DE ILUSIONES Día 1 Video Nota Lista

Para todos los gustos

La variedad de los emprendimientos es uno de los principales atractivos del Mercadito de Ilusiones.

Tiquivalle es el emprendimiento de una salsa de pejibaye al estilo caribeño que nace hace tres años con la idea de crear algo relacionado con gastronomía pero que fuera autóctono de la zona donde vive su creadora, una joven estudiante del INA oriunda de Pejibaye de Cartago. La salsa es versátil, tiene un sabor único y a la gente le encanta. — Merilyn Cordero, creadora de Tiquivalle.

Merilyn Cordero, creadora de Tiquivalle junto a Bryan Madriz. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Familiarte es un emprendimiento guanacasteco que ofrece arte en madera pero, con la particularidad que cada pieza fue rescatada de una playa, un río o un incendio forestal, que en las manos de la familia del artesano Dony Madrigal se convierte en una obra de arte. — Roxella Núñez de Familiarte.

Roxella Núñez de Familiarte junto a su esposo Dony Madrigal. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Actividades familiares

Durante el fin de semana del Mercadito de Ilusiones, el público podrá disfrutar de actividades como talleres de pintura, de decoración navideña y de galletas, desfile de mascotas, música a cargo de DJ, la participación de Maromero y conciertos con las agrupaciones Vía Libre, La Solución y Marfil. El cierre del Mercadito, el domingo 14 de diciembre, a partir de las 6 p.m., estará a cargo de Tapón y Los Ajenos.

Esta es la cuarta ocasión en que BAC realiza un mercadito navideño de grandes proporciones. El año anterior, alrededor de 130 pymes se dieron cita en San José para comercializar sus productos.

El Mercadito de Ilusiones tiene actividades para toda la familia. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

En este 2025 se han llevado a cabo en total 20 mercaditos, en los que participaron poco más de 100 pymes.

Entre los beneficios con los que cuentan las pymes clientes de BAC que participan están: un espacio gratuito durante la actividad, condiciones especiales de afiliación, préstamo de datáfono durante el evento y uso de la aplicación KASH para realizar transacciones con sus clientes.