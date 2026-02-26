125 años de historia, orgullo y deporte: el Costa Rica Tennis Club celebra con la XI Copa Panamericana de Tenis

Desde que, el 5 de marzo de 1901, la primera Junta Directiva del entonces “Golf Club” presentó su acta constitutiva ante la Municipalidad de San José —hito que marca el origen del actual Costa Rica Tennis Club— han transcurrido ya 125 años de historia deportiva, social y cultural en nuestro país.

A lo largo de más de un siglo, esta institución ha evolucionado desde sus primeros días como espacio de golf y críquet hasta convertirse en un referente nacional en la práctica del tenis, deporte que enseñoreó su identidad tras la cancelación de la modalidad original de golf entre 1912 y 1928.

(CRTC/Cortesía)

Desde entonces, y especialmente después de su oficialización como Costa Rica Tennis Club en 1963, el club se ha convertido en un emblema para generaciones de tenistas costarricenses.

Este año, la celebración de su 125° aniversario coincide con un acontecimiento que eleva su proyección internacional: la XI Copa Panamericana de Tenis, que reunirá del 26 de febrero al 1 de marzo a más de 300 jugadores de aproximadamente 22 países, en múltiples categorías tanto en modalidad individual como dobles y senior +64.

Más que un torneo, la Copa Panamericana se ha consolidado en la última década como un espacio de competencia deportiva de alto nivel que atrae a atletas, entrenadores y aficionados de toda América. A diferencia de los circuitos juveniles o torneos locales, este evento reúne a jugadores de México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala, Ecuador, El Salvador, entre otros; ofreciendo un espectáculo de tenistas con estilos diversos y estrategias deportivas que reflejan la riqueza y competitividad del tenis continental.

(CRTC/Cortesía)

La acogida de una justa de esta magnitud no solo valida la calidad de las instalaciones del club, sino que impulsa el desarrollo del tenis en Costa Rica, genera movimiento en el turismo local y abre oportunidades para que nuestros deportistas se midan con figuras de otras latitudes. La entrada, abierta y gratuita, transforma la experiencia deportiva en una fiesta para toda la comunidad, incluidas familias y jóvenes que encuentran en la cancha un modelo de disciplina y pasión por el deporte.

En el marco del 125° aniversario, el peso histórico del Costa Rica Tennis Club se comprende con mayor claridad al compararlo con otras instituciones señeras del país. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue fundado en 1949, más de cuatro décadas después, y hoy cuenta con poco más de 75 años de servicio nacional. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) data de 1941, con 85 años como pilar de la salud pública costarricense. La Universidad de Costa Rica (UCR), principal casa de estudios superiores del país, fue establecida en 1940, acumulando 86 años de historia académica. A estas se suma el Instituto Nacional de Seguros (INS), fundado en 1924, con más de 100 años de trayectoria al servicio de la seguridad social y patrimonial del país, así como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), creada en 1941, que cuenta también con 85 años de historia en el desarrollo eléctrico nacional.

Todas estas instituciones, fundamentales para Costa Rica, surgieron varias décadas después del Costa Rica Tennis Club, lo que dimensiona con claridad su carácter pionero y su profunda raíz histórica en la vida nacional.

(CRTC/Cortesía)

Ese contraste revela la excepcionalidad del Costa Rica Tennis Club: una institución civil centrada en deporte y convivencia social más antigua que muchas de nuestras grandes instituciones públicas.

Su longevidad no es solo un dato cronológico, es testimonio de la estrecha relación entre Costa Rica y el deporte de raqueta, de cómo un club nacido en los albores del siglo XX ha logrado permanecer vigente, adaptarse a los tiempos y contribuir a la vida de la ciudad capital y del país entero.

A lo largo de 125 años el club ha sido escenario de reuniones históricas, encuentros sociales y competencias que han marcado la vida cultural de San José y del tenis costarricense. Este aniversario, enlazado con la XI Copa Panamericana, marca una celebración deportiva que trasciende el resultado de los partidos: es la reafirmación de un legado que ha inspirado a generaciones.

En sus canchas, donde hoy resuena el grito de cada punto, late la historia viva del deporte costarricense —y desde el 26 de febrero, el mundo estará observando cómo la pasión por el tenis se celebra en grande.