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¿Quiere comprarse un carro en la Expomóvil 2026? Conozca cuánto del ingreso se recomienda destinar a la cuota del vehículo

Antes de dejarse llevar por la emoción de estrenar vehículo, vale la pena hacerse una pregunta clave: ¿cuánto de mi ingreso mensual puedo destinar a la cuota sin poner en riesgo mi tranquilidad financiera?

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Este año, la oferta de la Expomóvil parte desde los $13.990 y llega a superar, incluso, los $200.000. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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