Conozca 28 vehículos eléctricos que se venden en la Expomóvil 2026: van de $15.000 a $120.000

XPENG es una de las marcas que ofrece vehículos eléctricos en la Expomóvil 2026.

La Expomóvil 2026 tiene una amplia oferta variada de vehículos eléctricos.

Los precios de algunos de ellos empiezan por debajo de los $20.000, pero también es posible encontrar carros que se venden por arriba de los $100.000.

Un recorrido realizado por La Nación permitió recopilar precios de diversos modelos. Con base en esa información, se obtuvo el valor de 28 vehículos eléctricos disponibles en la Expomóvil.

De ellos, el de menor costo es el Wuling Bingo, cuyo precio inicia en $15.490. Este modelo 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 333 kilómetros. Además, incorpora un panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y ofrece una capacidad de maletero de 350 litros.

En el otro extremo se ubica el Kia EV9 con un precio que parte de los $119.000. Su autonomía es de hasta 497 kilómetros, cuenta con un panel de instrumentos de 12,3 pulgadas y ofrece una capacidad de equipaje de 573 litros. Este vehículo, además, tiene capacidad para siete pasajeros.

Entre los modelos que llaman la atención por su nivel de equipamiento destaca el Xpeng X9. Esta van, también para siete pasajeros, tiene una aceleración de 0 a 100 km/h de 8,2 segundos y tiene un precio que inicia en los $79.990.

El vehículo incluye techo panorámico, cinco zonas de aire acondicionado, refrigerador eléctrico integrado frío/caliente con apertura y cierre eléctrico, y una pantalla de entretenimiento de 21 pulgadas para la segunda y tercera fila de asientos.

En la siguiente tabla, puede ver el listado completo con los 28 vehículos eléctricos de los que se obtuvo información:

Detalles sobre la Expomóvil

Con más de 33.000 metros cuadrados de exhibición, los visitantes de la Expomóvil 2026 encontrarán una amplia oferta disponible en automóviles, SUV, pick-ups, vehículos de trabajo, camiones, motocicletas, y cuadraciclos.

En total, la Expomóvil 2026 reúne a 81 marcas y más de 350 modelos de vehículos.

La feria es organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) y culmina el domingo 26 de abril. El horario de la Expomóvil es de lunes a sábado de 11:00 a. m. a 10:00 p. m., y el domingo de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.