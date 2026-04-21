Economía

Conozca 28 vehículos eléctricos que se venden en la Expomóvil 2026: van de $15.000 a $120.000

Precios de vehículos eléctricos arrancan por debajo de los $20.000 en la Expomóvil 2026

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Por Mónica Cerdas Gómez
Expomóvil 2026
XPENG es una de las marcas que ofrece vehículos eléctricos en la Expomóvil 2026. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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