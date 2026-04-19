Expomóvil 2026: estos son 30 vehículos que se venden por debajo de los $25.000

El Dongfeng Nammi 06 es uno de los vehículos que se venden por debajo de los $20.000 en la Expomóvil 2026.

En la Expomóvil 2026, que se realiza en el Centro de Eventos Pedregal, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de vehículos y rangos de precios. Este año, la oferta parte desde los $13.990.

Un recorrido realizado por La Nación en la feria permitió recopilar precios de diversos modelos. Con base en esa información, se obtuvo que al menos 30 vehículos disponibles en la feria tienen un valor inferior a los $25.000.

De ellos, el modelo de menor precio es el Suzuki Alto K10.

Luis Diego Gómez, ejecutivo de ventas de Suzuki Zapote, explicó que se trata de un vehículo manual utilizado principalmente por empresas para sus agentes de ventas, así como por personas que trabajan en plataformas de transporte o que realizan desplazamientos frecuentes en ciudad, debido a su bajo consumo de combustible.

“A pesar de ser un vehículo pequeño, tanto el espacio interno y el de carga es amplio. Es para cinco pasajeros”, agregó.

A este Suzuki le sigue el Wuling Bingo, con un precio que inicia en $15.490. Es un vehículo 100% eléctrico, con una autonomía de hasta 333 kilómetros. Además, incorpora un panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y ofrece una capacidad de maletero de 350 litros.

En los otros 28 carros los precios oscilan entre los $16.490 y los $24.990. En la siguiente tabla, puede ver el listado completo con los 30 modelos de los que se obtuvo información y que no superan los $25.000.

Detalles sobre la Expomóvil

Con más de 33.000 metros cuadrados de exhibición, los visitantes de la Expomóvil 2026 encontrarán una amplia oferta disponible en automóviles, SUV, pick-ups, vehículos de trabajo, camiones, motocicletas, y cuadraciclos.

En total, la Expomóvil 2026 reúne a 81 marcas y más de 350 modelos de vehículos.

La feria es organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) y culmina el domingo 26 de abril. El horario de la Expomóvil es de lunes a sábado de 11:00 a. m. a 10:00 p. m., y los domingos de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.