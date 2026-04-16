Expomóvil 2026: estas son las opciones de crédito que ofrecerán 6 entidades financieras

Este jueves empezó Expomóvil 2026, en el Centro de Eventos Pedregal. El evento contará con 81 marcas de vehículos y más de 350 modelos.

¿Quiere comprarse un carro nuevo? La Expomóvil 2026 arrancó este jueves 16 de abril con una amplia oferta de automóviles, SUV, pick-ups, vehículos de trabajo, camiones, motocicletas, y cuadraciclos.

La feria más importante del sector automotriz en Costa Rica, que se lleva a cabo en el Centro de Eventos Pedregal, representa un espacio de oportunidad para que quienes buscan adquirir un vehículo lo hagan con condiciones especiales de financiamiento.

La actividad es organizada por Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) y se extenderá hasta el próximo 26 de abril. Además, contará con 81 marcas de vehículos y más de 350 modelos.

En esta edición participan entidades financieras como Davivienda (patrocinador), BAC Credomatic, Banco Popular, Banco Nacional (BN) y Banco de Costa Rica (BCR), que contarán con stands de asesoría especializada en la feria.

A continuación, La Nación le presenta un resumen de las condiciones crediticias que ofrecerán estos cuatro bancos durante la feria, la cual se extenderá hasta el próximo domingo 26 de abril. La información fue suministrada a través de comunicados de prensa.

Davivienda

Entre las principales condiciones para la compra de vehículo, tanto nuevo como seminuevo, destaca un periodo de gracia de entre tres y seis meses (según las condiciones del crédito), lo que permite iniciar el financiamiento sin asumir de inmediato la primera cuota.

El banco privado también ofrecerá tasas de interés desde 7,95% en dólares y desde 9,25% en colones, fijas durante todo el plazo. Además, se podrá acceder a primas desde el 10%, créditos de hasta 96 meses (ocho años) y financiamiento de hasta el 90% del valor del vehículo.

Como parte de la oferta, Davivienda incluirá meses de seguro de auto gratis para quienes concreten su compra durante la feria. También contempla condiciones especiales para vehículos híbridos y eléctricos.

La Expomóvil 2026 abrirá de lunes a sábado de 11:00 a. m. a 10:00 p. m., y los domingos de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. El costo de la entrada es de ¢3.500 y el parqueo de ¢4.000. (Rafael Pacheco/La Nación)

BAC Credomatic

El banco privado ofrecerá financiamiento con tasa fija durante todo el plazo, tanto en colones como en dólares. El plazo del crédito se puede extender hasta por 100 meses (ocho años y cuatro meses).

Además del crédito prendario, el banco ofrecerá la modalidad de leasing, mediante la cual la entidad compra el vehículo y el cliente lo arrienda través a cambio de cuotas mensuales.

En seguros, quienes formalicen su crédito con BAC tendrán acceso al pago de un deducible único, reparaciones con repuestos originales, vehículo sustituto y tres meses gratuitos de dispositivos GPS.

Banco Popular

El Banco Popular ofrecerá tasa fija durante todo el plazo en colones. También, se da la opción de tasa variable, con tasa fija durante los primeros 24 meses (dos años).

El financiamiento podrá cubrir hasta el 85% del valor del vehículo, con una prima mínima del 15%, y plazos de hasta 96 meses (ocho años). Los montos de crédito alcanzan hasta los $80.000.

Durante la feria, la entidad brindará tres meses de seguro gratis y mantendrá condiciones diferenciadas según el tipo de vehículo, incentivando especialmente la adquisición de vehículos eléctricos y ecoamigables.

Banco Nacional

El banco estatal permitirá financiar hasta el 90% del valor del vehículo, con plazos de hasta 96 meses (ocho años) y la posibilidad de incluir un período de gracia de hasta seis meses en el pago de capital, tanto en colones o dólares.

Actualmente, el BN ofrece cuotas de referencia desde ¢13.446 por millón y $14,91 por cada $1.000. Estas cuotas no incluyen seguros y pueden variar según el plazo, la prima, el perfil del cliente y otras condiciones del crédito.

Durante la Expomóvil 2026, el BN también ofrecerá condiciones especiales para vehículos ecoamigables y opciones de alta gama.

BCR

Entre las condiciones de la entidad pública están que otorgará créditos para la compra de vehículo desde $8.000 y hasta $125.000 o su equivalente en colones a un plazo máximo de hasta 96 meses.

Además, el financiamiento será hasta de 90% del valor del automóvil y contará con tasas fijas durante los primeros años de la operación, tanto para vehículos de combustión y de energías limpias.

El BCR detalló en un comunicado de prensa que tendrá descuentos en la comisión de formalización tanto para solicitudes en colones como para dólares.

DAVIbank

El banco privado anunció, en un comunicado de prensa, que ofrecerá seguro gratis por cuatro meses, tasas fijas y tres meses para el pago de la primera cuota para quienes formalicen una operación de crédito en las condiciones de Expomóvil 2026.

Adicionalmente, recomendó a las personas que es clave optar por un préstamo en la misma moneda en la que se perciben los principales ingresos y considerar el impacto del tipo de cambio.