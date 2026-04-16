Economía

Expomóvil 2026: estas son las opciones de crédito que ofrecerán 6 entidades financieras

Conozca las tasas fijas, los periodos de gracia de hasta seis meses y los seguros gratuitos de los bancos que están en la Expomóvil 2026

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Por Mónica Cerdas Gómez
Expomóvil 2026
Este jueves empezó Expomóvil 2026, en el Centro de Eventos Pedregal. El evento contará con 81 marcas de vehículos y más de 350 modelos. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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