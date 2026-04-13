Cuándo será Expomóvil 2026: estos son los detalles del evento que reunirá más de 100 marcas

Expomóvil 2026 concentrará más de 100 marcas de vehículos y evidenciará el crecimiento del mercado automotor en Costa Rica.

Costa Rica albergará más de 100 marcas de vehículos durante Expomóvil 2026, evento que se realizará del 16 al 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal. La actividad concentrará la oferta automotriz disponible en el país, que actualmente suma 115 marcas registradas.

La feria se desarrollará en un espacio de más de 33.000 metros cuadrados y permitirá a los asistentes conocer opciones en automóviles, SUV, pick-up, vehículos de trabajo y camiones. El horario será de 11 a. m. a 10 p. m. de lunes a sábado y hasta las 7 p. m. los domingos.

La amplia oferta vehicular refleja el crecimiento del mercado costarricense, que superó en más de un 35% la cantidad de marcas disponibles respecto al periodo previo a la pandemia. Este aumento responde principalmente a la incorporación de fabricantes internacionales, en especial de origen chino.

El evento permitirá observar la evolución tecnológica del sector, con un incremento en modelos híbridos y eléctricos. Sin embargo, la mayoría de las importaciones aún depende de combustibles fósiles, que representan el 85% del total.

Las entradas ya están disponibles en línea con un costo de ¢3.500 por persona. Los menores de 12 años y adultos mayores no pagan ingreso. El parqueo tendrá un valor de ¢4.000.

La organización destacó que la compra en agencias oficiales garantiza respaldo postventa, repuestos originales y atención técnica especializada, lo que fortalece la confianza del consumidor durante el proceso de adquisición.

El encuentro también se realiza en un contexto de renovación del parque vehicular, donde parte de las nuevas adquisiciones sustituye unidades más antiguas por opciones más eficientes y seguras.