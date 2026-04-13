Economía

Cuándo será Expomóvil 2026: estos son los detalles del evento que reunirá más de 100 marcas

Conozca fechas, precios y lo que encontrará en esta feria

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Por Silvia Ureña Corrales
Expomóvil 2025
Expomóvil 2026 concentrará más de 100 marcas de vehículos y evidenciará el crecimiento del mercado automotor en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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