Expomóvil 2026: fechas, precios y lo que debe saber sobre las 115 marcas de autos disponibles

Expomóvil 2026 reunirá 115 marcas en Costa Rica con amplia oferta de vehículos y nuevas tecnologías en Pedregal.

Costa Rica contará con 115 marcas de vehículos registradas, en la Expomóvil 2026, así lo informó la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA).

Según la asociación, este volumen de marcas refleja una amplia oferta para distintos presupuestos y necesidades, que incluye automóviles, SUV, pick up, vehículos de trabajo y camiones. Agregó que el dinamismo del mercado local ha captado la atención de fabricantes internacionales, cuyos representantes visitan el país de forma constante para analizar su evolución.

Antes de la pandemia, el país registraba cerca de 85 marcas. En la actualidad, el número aumentó más de un 35%, impulsado principalmente por la llegada de fabricantes provenientes de China. Estas marcas introducen modelos eléctricos, de gasolina y, en menor medida, diésel.

AIVEMA indicó que el mercado presenta una mayor diversidad de segmentos y tecnologías. Los fabricantes priorizan desarrollos que reducen emisiones y mejoran el rendimiento. Esto explica el crecimiento de los motores híbridos y eléctricos.

Sin embargo, la organización precisó que el 85% de las importaciones aún depende de combustibles fósiles, lo que evidencia una transición progresiva hacia opciones más limpias.

Expomóvil 2026 concentrará toda la oferta

La Expomóvil 2026 reunirá esta oferta del 16 al 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal. El evento dispondrá de más de 33.000 metros cuadrados de exhibición, donde los asistentes podrán conocer en detalle los distintos modelos disponibles en el país.

El horario será de lunes a sábado de 11 a. m. a 10 p. m. y domingos de 11 a. m. a 7 p. m.

Las entradas tienen un costo de ¢3.500 por persona y ya están a la venta en el sitio oficial www.expomovilcr.com . Los menores de 12 años y adultos mayores no pagan. El parqueo tendrá un valor de ¢4.000.

AIVEMA señaló que adquirir un vehículo en una agencia oficial permite contar con una unidad avalada para el mercado costarricense. Este tipo de compra incluye garantía, acceso a repuestos originales y atención por técnicos certificados.

La organización explicó que este respaldo resulta clave en la etapa posterior a la compra, ya que garantiza acompañamiento y mantenimiento adecuado del automóvil.

Renovación del parque vehicular

El crecimiento del mercado también responde a un proceso de sustitución de unidades antiguas. AIVEMA indicó que muchos de los vehículos nuevos ingresan para reemplazar modelos con mayor antigüedad.

Este cambio impulsa la adopción de tecnologías más limpias, seguras y eficientes, lo que incide en la modernización de la movilidad en el país.