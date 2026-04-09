Economía

Expomóvil 2026: fechas, precios y lo que debe saber sobre las 115 marcas de autos disponibles

La feria automotriz se realizará del 16 al 26 de abril en Pedregal con más de 33.000 m² de exhibición y opciones para distintos presupuestos

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Expomóvil 2025, autos eléctricos
Expomóvil 2026 reunirá 115 marcas en Costa Rica con amplia oferta de vehículos y nuevas tecnologías en Pedregal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaExpomóvil 2026ExpomóvilAutos
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.