Economía

Los carros nuevos más baratos en Costa Rica: desde $13.900 en marzo de 2026

Este repaso detalla, marca por marca y modelo por modelo, cuáles son las opciones más accesibles disponibles en marzo de 2026

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Por Silvia Ureña Corrales
Un análisis de concesionarios revela los vehículos nuevos más baratos en Costa Rica antes de Expomóvil, con precios desde $13.990
Un análisis de concesionarios revela los vehículos nuevos más baratos en Costa Rica antes de Expomóvil, con precios desde $13.990 (Canva stock/Eric Joseph de Pexels / Virrage Images Inc)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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