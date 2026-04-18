Economía

Conozca 20 modelos de vehículos que superan los $100.000 en la Expomóvil 2026

Al menos tres vehículos superan los $200.000 en la Expomóvil 2026

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Por Mónica Cerdas Gómez
Expomóvil 2026
Porsche es una de las marcas de lujo presentes en la Expomóvil 2026. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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