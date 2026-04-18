Conozca 20 modelos de vehículos que superan los $100.000 en la Expomóvil 2026

Porsche es una de las marcas de lujo presentes en la Expomóvil 2026.

La Expomóvil 2026 reúne a 81 marcas y más de 350 modelos de vehículos en el Centro de Eventos Pedregal. En esta edición, la oferta abarca desde opciones que parten en $13.990 hasta unidades que superan los $200.000.

Un recorrido realizado por La Nación en la feria permitió recopilar precios de diversos modelos. Con base en esa información, se obtuvo que al menos 20 vehículos disponibles en la feria superan los $100.000.

De ellos, el vehículo más costoso corresponde al Porsche 911 Carrera GTS, con un precio que arranca desde los $286.500. En su versión todoterreno, alcanza una potencia de hasta 541 caballos de fuerza, cuenta con transmisión PDK de ocho velocidades y cuenta con motorización a gasolina.

Le sigue el Audi RSQ8 quattro Performance, paquete sport, con un precio de $255.000. Según su ficha técnica, equipa un motor de gasolina de ocho cilindros en V y 4.000 centímetros cúbicos (cc), transmisión tiptronic de ocho velocidades y acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos. Su velocidad máxima es de 250 km/h.

En la Expomóvil 2026 hay varios vehículos Audi que superan los $100.000. (Rafael Pacheco/La Nación)

Otro modelo que supera los $200.000 es el Lexus LX 700h. Este vehículo ofrece capacidad para siete pasajeros, transmisión automática de 10 velocidades y una potencia de 457 caballos de fuerza. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

Los otros 17 modelos, cuyos precios fueron recopilados por La Nación, oscilan entre los $102.290 y los $199.890. En la siguiente tabla, puede ver el listado completo con los 20 modelos de los que se obtuvo información y que superan los $100.000.

Detalles sobre la Expomóvil

Con más de 33.000 metros cuadrados de exhibición, los visitantes de la Expomóvil 2026 encontrarán una amplia oferta disponible en automóviles, SUV, pick-ups, vehículos de trabajo, camiones, motocicletas, y cuadraciclos.

La feria catalogada como la más importante del sector automotriz en Costa Rica, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) y patrocinada por Davivienda, culmina el domingo 26 de abril. El horario de la Expomóvil es de lunes a sábado de 11:00 a. m. a 10:00 p. m., y los domingos de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.