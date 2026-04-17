Economía

¿Es amante del automovilismo? Uno de los autos más exitosos de la región se exhibe en la Expomóvil 2026

Un vehículo ícono de carreras de Costa Rica se exhibe en Expomóvil 2026

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Este Toyota Corolla AE86 fue construido para competir, con un chasis tubular de carreras. (Cortesía)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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