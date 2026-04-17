¿Es amante del automovilismo? Uno de los autos más exitosos de la región se exhibe en la Expomóvil 2026

Este Toyota Corolla AE86 fue construido para competir, con un chasis tubular de carreras.

El Toyota Corolla AE86 conocido simplemente como La 14 es uno de los autos más exitosos del automovilismo regional. A lo largo de su trayectoria conquistó seis campeonatos centroamericanos y diez nacionales.

El auto, descrito como “una leyenda que sigue acelerando en la memoria del país”, se exhibe en la Expomóvil 2026, sobre una tarima ubicada en la segunda planta del stand de Grupo Purdy, acompañado de un resumen de su historia.

En la reseña se destaca: “Su desempeño, fiabilidad y espíritu competitivo lo convirtieron en un ícono del automovilismo costarricense, símbolo de una época dorada marcada por motores, tribunas llenas y finales inolvidables”.

“Más que un auto ganador, representa orgullo, nostalgia y excelencia competitiva”, añade el texto.

"La 14" es un ícono del automovilismo costarricense. (Mónica Cerdas/La Nación)

Esta es una de las exhibiciones destacadas que pueden encontrarse en la feria automotriz, que se extenderá hasta el domingo 26 de abril y que cuenta con la participación de 81 marcas.

El horario de la Expomóvil, que se realiza en el Centro de Eventos Pedregal, es de lunes a sábado de 11:00 a. m. a 10:00 p. m., y los domingos de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.